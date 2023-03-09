世界腎臟日｜腎病香港第六號殺手　即睇護腎8貼士 (14:00)

常見的腎臟疾病症狀：

1. 尿量減少：每天排尿次數和尿量下降

2. 腹部腫脹：腎臟腫大或尿液囊積聚會造成腹部鼓脹

3. 肌肉痙攣：血液中的毒素或電解質失衡會引起手指或腿部肌肉抽搐

4. 乏力和疲勞：血液中的毒素積聚令肌肉無力和身體疲倦

5. 貧血：影響紅血球的產生，導致紅血球數目下降而出現貧血

6. 高血壓：體內鈉、水的失調，影響血液流動而誘發高血壓

護腎小貼士：

1. 健康飲食，避免高鹽、高脂肪、高蛋白質飲食，宜多吃蔬菜和水果。

2. 避免濫用藥物，以免對腎臟造成損害。

3. 按醫生處方服藥。小心一些非處方藥物（例如止痛藥）或草本藥物，這些藥物或會傷害腎臟。

4. 保持適量鍛煉，有助身體健康，預防腎臟疾病。

5. 控制血壓。高血壓是造成腎臟損傷的主要原因，應積極控制血壓。

6. 避免飲酒。酒精會影響血壓，飲酒過多可增加患上高血壓的風險，從而增加患上慢性腎病的風險。

7. 定期健康檢查，尤其有腎病家族史或三高的高危群組。

8. 戒煙和避免接觸二手煙。吸煙可導致動脈粥狀硬化，減慢血液流進腎臟，削減腎臟正常運作的能力。吸煙亦是導致腎癌的原因之一。

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