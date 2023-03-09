口罩令撤唇膏唇彩「重見天日」　醫生提醒：已開封保質期一年　過期應棄【附圖教你睇使用期限標籤】 (08:38)

想用唇膏用得更安心，減少唇膏受污染風險，可參考林嘉雯提供的4個方法。

唇膏使用存放4貼士：

‧用棉花棒沾唇膏，在皮膚輕拍均勻，才搽上嘴唇。

‧使用膏狀唇膏後，用乾淨紙巾拭擦唇膏表面，保持唇膏清潔。

‧定期清洗唇掃。

‧唇膏存放於乾燥陰涼地方，有助減少唇膏受細菌污染風險。

存放洗手間恐易滋生細菌

部分人會將化妝品和護膚品存放在洗手間，林嘉雯指出，將唇膏存放於潮濕和溫度高的地方，容易滋生細菌。已開封的唇膏本身亦有細菌滋生的風險，最常見是金黃葡萄球菌，其次是大腸桿菌，可致皮膚受感染（例如毛囊發炎、膿皰、蜂窩性組織炎），嚴重情況會細菌入血引發敗血病，有生命危險。曾有個案，一名女士以為自己生暗瘡，使用暗瘡藥無效，求醫發現是毛囊發炎，原因是使用受污染的護膚品。患者需要外塗和口服抗生素控制病情。

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