口罩令撤唇膏唇彩「重見天日」　醫生提醒：已開封保質期一年　過期應棄【附圖教你睇使用期限標籤】 (08:38)

口罩令取消，家裏封塵兩三年的唇膏唇彩「重見天日」，現時仍可使用嗎？皮膚及性病科專科醫生林嘉雯提醒，一般唇膏、唇彩或潤唇膏開封後的使用期限為一年，過期產品應丟棄。未開封的唇膏、唇彩和潤唇膏，保存期限一般為2至3年；使用前，應觀察唇膏的質感、氣味、色澤等，倘唇膏出現任何變化，不應繼續使用。［點擊這裏放大圖片］
想用唇膏用得更安心，減少唇膏受污染風險，可參考林嘉雯提供的4個方法。
唇膏使用存放4貼士：
‧用棉花棒沾唇膏，在皮膚輕拍均勻，才搽上嘴唇。
‧使用膏狀唇膏後，用乾淨紙巾拭擦唇膏表面，保持唇膏清潔。
‧定期清洗唇掃。
‧唇膏存放於乾燥陰涼地方，有助減少唇膏受細菌污染風險。
存放洗手間恐易滋生細菌
部分人會將化妝品和護膚品存放在洗手間，林嘉雯指出，將唇膏存放於潮濕和溫度高的地方，容易滋生細菌。已開封的唇膏本身亦有細菌滋生的風險，最常見是金黃葡萄球菌，其次是大腸桿菌，可致皮膚受感染（例如毛囊發炎、膿皰、蜂窩性組織炎），嚴重情況會細菌入血引發敗血病，有生命危險。曾有個案，一名女士以為自己生暗瘡，使用暗瘡藥無效，求醫發現是毛囊發炎，原因是使用受污染的護膚品。患者需要外塗和口服抗生素控制病情。
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