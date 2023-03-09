雞蛋替代品｜雞蛋以外補充蛋白質之選　營養師：25克硬豆腐、半杯乳酪、半杯熟鷹嘴豆＝一隻蛋 (15:55)

⬤蛋白質攝取不足，對身體有何影響？

蛋白質參與身體代謝，特別是肌肉和免疫力代謝，若蛋白質長期低於所需下限（每公斤體重約需0.8克），身體會出現肌肉無力、免疫力下降、水腫、脫髮、指甲變軟、胃口下降、傷口難以癒合、疲倦等。

⬤哪些人容易攝取蛋白質不足？

素食者（不吃雞蛋的素食者）、正減肥服用特殊餐單的人、有腸胃問題（如腸易激綜合症、胃潰瘍）、有吞嚥困難的長者，這些群組較需要注意有否攝取足夠蛋白質。Jim補充，香港人較少出現缺乏蛋白質，一般正常吃足三餐，兩餐均吃到一份手掌大小的肉類，基本上毋須太擔心。

雞蛋替代品：（下列食物的蛋白質含量相當於進食一隻雞蛋）

1隻雞蛋 = 約6-7克蛋白質

硬豆腐 1/4杯（約25克）

熟鷹嘴豆 1/2杯

熟藜麥 3/4杯

熟天貝 1/4杯

豆漿 1杯

乳酪 1/2杯

低脂牛奶 200毫升

花生醬 1.5湯匙

奇亞籽 1湯匙

營養酵母 2湯匙

熟瘦肉 半兩（約半個拳頭大小）

⬤動物性蛋白質、植物食蛋白質建議攝取比例？

Jim Lau補充，若要取代雞蛋，一般較少建議以肉類代替，可以進食不同的植物性蛋白質。至於攝取動物性蛋白質與植物性蛋白質的建議比例為6:4，若攝取過量動物性蛋白質，身體飽和脂肪酸會過多；若攝取植物性蛋白質為主，可能會導致身體能量不足。

數據參考：USDA National Nutrient Database for Standard Reference