第四年舉行的The World Nature Photography Awards(WNPAs)公布2022年得奬結果,來自德國的攝影師Jens Cullmann以一張《泥中危機》(Danger in the mud)奪冠,成為「2022年度世界自然攝影師」。他拍攝津巴布國家公園內一隻潛伏泥濘的鱷魚。Jens Cullmann對獲奬感到興奮,表示拍攝時鱷魚雖然埋在乾涸的泥中,但仍須非常小心,以免驚動鱷魚。