口罩回收｜一文看8大口罩回收點　部分可換購物折扣／漢堡／積分 (16:52)

大角嘴 - 漢堡包餐廳「The Engine」【詳情】

捐出全新獨立包裝口罩（不限類型），即可獲得全單九折優惠，捐出兩個可獲八折優惠，如此類推，最多可獲全單六折優惠；捐出一盒全新口罩（不限類型或數量），可免費獲贈指定低碳漢堡一個。

地址：大角嘴嘉善街18號利奧坊G702地舖

沙田 - 綠領行動裸買店「綠領駅」【詳情】

回收未使用及未過期的獨立包裝或盒裝口罩。捐贈一個口罩可享全單九五折，兩個或以上可以全單九折。

日期：3月9日至4月30日

時間：周一、二及四上午10時至晚上6時 ／周五、六及日上午10時至晚上7時／逢周三、法定假期休息

地址：沙田瀝源邨福海樓3樓S9號

荃灣西 - 包裝食品店「KOLB LIFE」【詳情】

回收的口罩將存放於店舖內的回收箱，供有需要的人向店員免費索取。口罩必須為獨立包裝，未經打開及保持整潔，一個獨立包裝口罩到該店消費可作1元使用，每次購物最多使用5個。

日期：即日起

時間：上午11點至晚上9點

地址：荃灣西港鐵站16號舖（近A出口）

新蒲崗 - 家居回收公司「The Loops」【詳情】

將過期或過多的全新口罩先除去棉繩及鐵線，然後交予The Loops。口罩將轉交給塑膠升級再造工場Gaau1Up，熱溶加壓成膠板，用作製作家具。

地點：新蒲崗三祝街榮森工業第二大廈9樓903室

時間：周一至四上午9時至下午6時

尖沙嘴 - 商場「The ONE」【詳情】

口罩會經劉鑾雄慈善基金轉贈工業傷亡權益會，以及其他有需要的人。每捐出1個口罩，可獲贈The ONE Club會員積分10分，每名會員最多可獲5000分。

日期：即日起至3月31日

地址：尖沙嘴彌敦道100號

尖沙嘴/大圍 - 義工團隊「同你派」【詳情】

可將口罩送到義工Andy位於尖東的店舖，或阿業位於大圍的店舖。只收成人外科口罩（不接收N95和過期口罩），包裝口罩、盒裝口罩也接受。

地址：尖沙嘴麼地道67號半島中心底層LG48 Celeb Hair

時間：每日中午12時至晚上7時半（如非辦公時間內可送於舖前）

地址：大圍城河道23號Type

時間：每日上午10時至晚上7時

觀塘 - 書店「夕拾x閒社 Mellow Out」【詳情】

回收成人口罩，包裝必須完整，數量不限。口罩將全數捐予香港婦女勞工協會。

日期：即日起至3月15日

地址：觀塘巧明街109號榮昌工業大廈12樓C室（APM港貿中心電梯直落巧明街轉右直行2分鐘）

時間：每日下午1時至晚上7時

銅鑼灣 - 商場「皇室堡 x 東角 LAFORET」【詳情】

回收全新未開封口罩。場內設有自助收集箱，以場內字條寫上會員編號及捐贈口罩數目，然後張貼於口罩包裝之上。每捐出1個口罩，可獲贈WINDSOR CLUB會員積分10分，每名會員最多可獲5000分。口罩會經劉鑾雄慈善基金轉贈工業傷亡權益會，以及其他有需要的人。

日期：即日起至3月31日

時間：上午10時至下午10時

地點：銅鑼灣東角LAFORET 2樓237號舖