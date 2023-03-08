新黃色iPhone 14及iPhone 14 Plus 3月10日起預訂　4款新色保護殼亮相 (10:22)

蘋果公司（Apple）推出全新黃色iPhone 14及iPhone 14 Plus，Pro系列無份。兩款新色iPhone將於3月14日起發售，售價為6899元起（iPhone 14）和7699元起（iPhone 14 Plus），可於3月10日起預訂。蘋果同時推出4款配上新色的iPhone 14及iPhone 14 Plus MagSafe矽膠護殼，包括鳥羽黃色、橄欖色、晴天色及鳶尾花色。
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