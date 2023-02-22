提防假冒ChatGPT　網絡安全五注意 (10:14)

美國網絡資安公司Cyble於2月底亦曾表示，已發現至少50個釣魚網站或惡意手機應用程式（App）假冒ChatGPT，可能會竊取信用卡資料、詐騙、暗藏廣告軟件等，用家須小心分辨。

HKCERT提醒網絡安全五注意：

‧一旦ChatGPT服務正式開放予香港用戶使用，應只通過ChatGPT官方渠道（https://chat.openai.com/）訪問該服務。

‧只從官方應用商店和有信譽的出版商下載安裝應用程式。

‧通過使用社交媒體驗證徽章功能（如facebook和Instagram的藍色徽章）來驗證社交媒體頁面。

‧勿打開來歷不明的檔案、網頁或電子郵件。可利用「CyberDefender守網者」的「防騙視伏器」（cyberdefender.hk/scameter）來辨識詐騙及網絡陷阱，此搜尋器支援檢查電郵地址、網址和IP地址等。

‧保持系統、軟件和防病毒軟件更新。

Cyble列出的假冒ChatGPT例子：bit.ly/3mr7ShX

資料來源：香港電腦保安事故協調中心／Cyble

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