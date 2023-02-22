提防假冒ChatGPT　網絡安全五注意 (10:14)

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT爆紅，母企OpenAI月初宣布開放ChatGPT API（應用程式介面），任何人皆可將ChatGPT置入其應用程序和產品。即是除了ChatGPT官方網站，網民在其他網站或應用程式亦可以使用ChatGPT服務。ChatGPT愈趨普及，加上最近推出付費訂閱服務ChatGPT Plus，香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）提醒，網民要特別注意網絡安全，因為黑客會藉透過提供虛假應用程式或免費使用高級服務作招徠，誘使用戶下載惡意軟件或提供敏感資訊。
美國網絡資安公司Cyble於2月底亦曾表示，已發現至少50個釣魚網站或惡意手機應用程式（App）假冒ChatGPT，可能會竊取信用卡資料、詐騙、暗藏廣告軟件等，用家須小心分辨。
HKCERT提醒網絡安全五注意：
‧一旦ChatGPT服務正式開放予香港用戶使用，應只通過ChatGPT官方渠道（https://chat.openai.com/）訪問該服務。
‧只從官方應用商店和有信譽的出版商下載安裝應用程式。
‧通過使用社交媒體驗證徽章功能（如facebook和Instagram的藍色徽章）來驗證社交媒體頁面。
‧勿打開來歷不明的檔案、網頁或電子郵件。可利用「CyberDefender守網者」的「防騙視伏器」（cyberdefender.hk/scameter）來辨識詐騙及網絡陷阱，此搜尋器支援檢查電郵地址、網址和IP地址等。
‧保持系統、軟件和防病毒軟件更新。
Cyble列出的假冒ChatGPT例子：bit.ly/3mr7ShX
資料來源：香港電腦保安事故協調中心／Cyble
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