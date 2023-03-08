短片：美領事打卡兩餸飯店疫後擴充上環開分店　日賣逾千飯盒20日回本 (09:18)

林曉玲認為，兩餸飯店一開始確由疫情帶旺，但經過這幾年疫情，市民已習慣買外賣，兩餸飯店毋須靠疫情能經營下去。

每天未到午飯高峰時段，添飯餸上環分店外已出現長長人龍，員工在店內不停打轉，身手靈活，非常熟手，由點菜到包好外賣飯盒只需半分鐘。林曉玲說，希望食客排隊不多於15分鐘，故要求員工加快包裝速度。

有光顧的「打工仔」稱，買兩餸飯夠「快脆」，在一小時的午飯時間內享用足夠有餘，而且經濟實惠，菜式選擇多，在中上環地區平價午餐選擇不多，對「打工仔」來說非常吸引。

林曉玲表示，午飯時段七成人會買三餸飯；至傍晚主要是附近街坊買淨餸。本身有3個孩子的林曉玲笑稱，有時自己也會在店裏帶飯餸回家，解決一家晚飯。有中環的街坊熟客表示，每周約光顧3次，當家庭主婦有時也想「偷懶」少煮一餐，買外賣既慳水及煤氣，又慳功夫。

採訪：張可兒

拍攝、剪接：陳展熙