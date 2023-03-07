三八婦女節｜聯合國秘書長稱全球女權倒退　恐需300年方達性別平等【短片】 (18:00)

古特雷斯為三八婦女節啟動為期兩個月的討論，由聯合國婦女地位委員會主導。古特雷斯在聯合國大會演說中表示，女權在全球遭濫用、威脅、侵害，更列舉種種危機，包括孕婦死亡率、女童失學、照顧者找不到工作和強迫童婚。

他提到，阿富汗塔利班政權統治下，當地成人女性和女孩都不得參與公眾生活。

古特雷斯未提及其他特定國家，但強調「在許多地方，女性的性權利和生育權也在倒退，有些國家的女孩要冒着被綁架和侵犯的風險去上學」。

古特雷斯亦沒有談到伊朗。不過，伊朗女子阿米尼去年9月涉違頭巾令被拘留後猝死引發反政府「頭巾示威」，示威遭當局血腥鎮壓，去年12月聯合國將伊朗逐出聯合國婦女地位委員會，為首次有會員國被聯合國婦女機構除名。（詳見：鎮壓頭巾示威 伊朗遭聯國婦女機構除名）

古特雷斯說，數百年來的父權制度、歧視及不良的成見，在科學和技術領域產生了性別鴻溝，在諾貝爾獎得主中，女性僅佔3%。

聯合國秘書長古特雷斯在聯合國大會演說YouTube片段（聯合國YouTube）