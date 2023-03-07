全球最早產龍鳳胎1歲生日　懷胎22周出生　醫生曾稱存活率近零 (13:29)

這對雙胞胎預產期原本是去年7月8日，但媽媽懷孕21周6天時，突然「作動」，當時醫生告知少過22周出生的嬰孩生存機率近乎零，媽媽盡量令胎兒留在母體多一會，但由於出血及穿羊水，胎兒最終在懷孕22周、即去年3月4日出生。出生時姐姐Adiah只重330克，弟弟Adrial則重420克。他們也是全球最輕的雙胞胎紀錄保持者。

「當我開始分娩時，醫院拒絕為寶寶採取任何維持生命的措施，幾乎讓他們失去生命。」母親Shakina Rajendram接受健力士世界紀錄訪問時提到。隨後，雙胞胎被轉到多倫多的Mount Sinai醫院，那裏有一個專門的新生兒重症監護室（NICU）。

雙胞胎在出生後仍未完全脫離危險，媽媽憶述，在近6個月的時間，兩姐弟多次因有生命危險而「像要在她的眼前離開」，幸每次都捱得過。經過161天在NICU治療，姐姐先出院，弟弟一周後也能夠回家。

「兩人最終都可以跟我們回家，而且不再要儀器協助餵食或呼吸。」媽媽開心地說。

現在姐姐已有6公斤，比出生時重18倍。「她（Adiah）是一個非常快樂和愛社交的寶寶，整天都在微笑。她非常健談，可以與我們和她的玩具不停說話幾個小時。Adrial則觀察敏銳且聰明，愛音樂。」媽媽說。

（健力士紀錄網站）