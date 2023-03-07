ChatGPT｜無VPN試玩ChatGPT：iPhone可下載「Poe」　網頁版亦可試【附iOS App使用示範短片】 (10:03)

ChatGPT（AI聊天機械人的一種）成為熱話，愈來愈多人試用。在香港無VPN想試玩ChatGPT類似功能？可以iPhone手機下載iOS應用程式「Poe」；或使用網頁版poe.com。iOS應用程式「Poe」現有四個不同的聊天機械人：Sage（簡單版ChatGPT）、 Claude（使用Anthropic AI）、ChatGPT、Dragonfly。明報電子平台組記者以iPhone 12 mini下載「Poe」，試用ChatGPT及Sage，方法簡單，現附示範短片及示意圖步驟供讀者參考。
●如何使用「Poe」試玩ChatGPT？
iPhone——在App Store搜尋應用程式「Poe」，下載後，以手機號碼和電郵註冊，完成認證後即可使用。從「Poe」左上角的「功能表選單」，可選Sage、 Claude、ChatGPT或Dragonfly，來對話傾偈。［點擊這裏可放大圖片］
桌面網頁版——進入poe.com，以手機號碼或電郵註冊，完成認證後即可使用。從「Poe」左上角的「功能表選單」，可選Sage、 Claude、ChatGPT或Dragonfly，來對話傾偈。［點擊這裏可放大圖片］
●記者試用ChatGPT及Sage：
‧用「Poe」App，查詢：「我倒了咖啡在恤衫上，可以如何處理？」──ChatGPT分4個步驟說明處理方法，比較清楚。Sage「一段過」回覆。［點擊這裏可放大圖片］
‧在網頁版「Poe」，查詢澳門一日遊行程──ChatGPT和Sage的回覆內容相似，不過Sage的解說較人性化及詳細。［點擊這裏可放大圖片］
Poe由著名線上知識問答網站Quora推出，App暫只支援iOS裝置。網頁版poe.com亦已推出。［App Store上的Poe：apple.co/3kIt6aM］
注意：聊天機械人提供的資料未必正確，用家需自行分辨資料真偽。
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