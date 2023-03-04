拜登切除皮膚基底細胞癌組織　話你知皮膚癌高危者　留意紫外線指數做足防曬 (20:42)

香港癌症基金會表示，基底細胞癌和鱗狀細胞癌合計佔皮膚癌的98%，也較黑色素瘤容易診治。

基底細胞癌 增生慢、少擴散

．約佔皮膚癌的70%

．多見於40歲以上的人

．多見於頭、頸和上身

．一般增生慢，絕少擴散，及早發現通常可治癒

鱗狀細胞癌 隆起鱗狀硬塊

．約佔皮膚癌的30%

．多見於50歲以上的人

．多見於臉、頸、禿頭、前臂、手背、小腿等多見紫外線的外露部位

．誘發原因包括長期在陽光下曝曬、長期接觸放射物質、焦油或瀝青等

．呈隆起的鱗狀硬塊，偶會出血

．增生較慢，不難治理，但須適當處理以防擴散

黑色素瘤 增生快須及早治療

．約佔皮膚癌的2%

．徵狀通常是皮膚冒出新的黑斑，或者原有的膚斑或痣變大、變形或變色

．增生快，須及早治療

．可發自正常皮膚或由普通黑痣轉化而成

皮膚癌高風險者

‧多痣者

‧近親曾患黑色素瘤

‧長時間曝曬

‧皮膚白，曬不黑但易灼傷

‧免疫系統較弱者，例如曾接受器官移植、愛滋病毒（HIV）測試呈陽性反應

‧工作上常接觸砷、瀝青、焦煤等油類化學品

慎防紫外線 做足防曬措施

皮膚癌與長期暴露在紫外線下有關，香港癌症基金會有以下建議：

．留意天文台公布的紫外線指數預測（網址按此），指數愈高，紫外線愈強，而當指數超過3已足以灼傷皮膚

．到戶外逗留前，塗抹SPF（防曬指數）30或以上的防曬油（太陽油），並按流汗程度重複塗抹【一文看防曬貼士】

．兒童到戶外玩耍時，應攜帶傘，盡量不使皮膚外露，避免陽光直射，也可以使用防曬油

（香港癌症基金會/仁安醫院）