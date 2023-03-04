拜登切除皮膚基底細胞癌組織　話你知皮膚癌高危者　留意紫外線指數做足防曬 (20:42)

美國總統拜登近日切除胸口皮膚基底細胞癌組織【相關報道】，據香港癌症基金會資料，皮膚癌較常見有三類──基底細胞癌、鱗狀細胞癌及皮膚惡性黑色素瘤，其中基底細胞癌約佔皮膚癌的70%。
香港癌症基金會表示，基底細胞癌和鱗狀細胞癌合計佔皮膚癌的98%，也較黑色素瘤容易診治。
基底細胞癌 增生慢、少擴散
．約佔皮膚癌的70%
．多見於40歲以上的人
．多見於頭、頸和上身
．一般增生慢，絕少擴散，及早發現通常可治癒
鱗狀細胞癌 隆起鱗狀硬塊
．約佔皮膚癌的30%
．多見於50歲以上的人
．多見於臉、頸、禿頭、前臂、手背、小腿等多見紫外線的外露部位
．誘發原因包括長期在陽光下曝曬、長期接觸放射物質、焦油或瀝青等
．呈隆起的鱗狀硬塊，偶會出血
．增生較慢，不難治理，但須適當處理以防擴散
黑色素瘤 增生快須及早治療
．約佔皮膚癌的2%
．徵狀通常是皮膚冒出新的黑斑，或者原有的膚斑或痣變大、變形或變色
．增生快，須及早治療
．可發自正常皮膚或由普通黑痣轉化而成
皮膚癌高風險者
‧多痣者
‧近親曾患黑色素瘤
‧長時間曝曬
‧皮膚白，曬不黑但易灼傷
‧免疫系統較弱者，例如曾接受器官移植、愛滋病毒（HIV）測試呈陽性反應
‧工作上常接觸砷、瀝青、焦煤等油類化學品
慎防紫外線 做足防曬措施
皮膚癌與長期暴露在紫外線下有關，香港癌症基金會有以下建議：
．留意天文台公布的紫外線指數預測（網址按此），指數愈高，紫外線愈強，而當指數超過3已足以灼傷皮膚
．到戶外逗留前，塗抹SPF（防曬指數）30或以上的防曬油（太陽油），並按流汗程度重複塗抹【一文看防曬貼士】
．兒童到戶外玩耍時，應攜帶傘，盡量不使皮膚外露，避免陽光直射，也可以使用防曬油