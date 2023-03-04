新冠患者鼻鼾加劇　打鼾加夜尿頻睡眠窒息徵兆　醫生教自我評估患睡眠窒息症風險【短片】 (13:31)

確診新冠病毒後鼻鼾聲或加大

杜永禧指出，新冠患者鼻腔黏膜受病毒感染，繼而腫脹，更易出現上呼吸道徵狀，包括鼻塞，令呼吸通道收窄，管道震動更頻密，加大鼻鼾聲。不過，杜永禧稱，目前臨牀研究顯示確診新冠病毒與鼻鼾沒直接關係，而絕大部分新冠患者的鼻鼾增加徵狀，普遍只會持續3至6個月，之後就回復以往未染病前一樣，不會造成永久損害。

睡眠窒息症患者夜尿更頻密

杜永禧表示，睡眠窒息症患者睡覺時，會因窒息而導致身體缺氧並產生荷爾蒙，令身體誤以為水分過多，從而夜尿頻密。他提醒，若每晚夜尿高達3至4次，加上鼻鼾嚴重，就有較大機率是患上睡眠窒息症，而及早改善睡眠窒息，亦有助減少、甚至根治夜尿頻的問題。

「STOP-BANG」8條問題自我評估睡眠窒息症風險

杜永禧稱，全港有逾10萬人受到睡眠窒息症困擾，當中男性及肥胖者更易患上睡眠窒息症，他建議市民可自行完成「STOP-BANG」問卷評估患病風險，若有3至4條問題回答為「是」，代表中度風險患上睡眠窒息症，有5條或以上問題回答「是」，就屬於高風險。問卷內容可參考附圖二。

杜永禧稱，鼻鼾主因是上呼吸道軟組織下塌，令氣道受阻，從而更頻密產生震動，形成鼻鼾。有鼻鼾的人不一定是患上睡眠窒息症，亦有睡眠窒息症患者因呼吸道完全緊閉，沒有鼻鼾。

他建議市民可透過觀察其他徵狀，判斷患上睡眠窒息症的風險，包括叫枕邊人留意，睡覺時會否有一段時間停止呼吸、早上起牀後頭痛、精神疲倦難集中、記憶力下降及容易焦慮暴躁。若有需要可到醫院或留在家居進行睡眠測試，更準確分辨單純是鼻鼾或是患上睡眠窒息症。

側睡戴牙托助減鼻鼾 睡眠窒息可根治

杜永禧提醒，若睡眠窒息症患者不接受治療，長遠會加重中風、心臟病及糖尿病等慢性疾病風險。他鼓勵有鼻鼾人士都可求醫，分析是否患上睡眠窒息症，又建議市民可參考以下方法改善症狀：

紓緩鼻鼾：

1) 以側睡代替平躺，減少呼吸道受壓

2) 佩戴睡眠牙托，擴闊口腔空間

3) 多運動及控制飲食，減重以降低呼吸道受壓

4) 使用噴鼻劑或以鹽水洗鼻，保持鼻腔乾淨

5) 睡前減少飲酒，避免軟組織鬆弛

6) 戒煙以避免呼吸道腫脹

改善或根治睡眠窒息症：

1) 佩戴睡眠正氣壓呼吸機，將風吹進鼻孔以打開氣道，適合不同程度的患者。

2) 進行割除或縮減軟組織手術，如因下鼻甲骨、扁桃腺及腺樣體腫脹而需切割。

3) 進行骨架手術，如將顎骨拉前以擴闊呼吸道空間。

4) 進行舌下神經刺激手術，將儀器植入體內，並以電流刺激舌底神經，令舌頭移前擴闊空間，有關技術在歐美國家研究約10年，最近引入亞洲。