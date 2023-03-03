國際愛耳日｜長戴耳筒耳機聽歌或損聽力　醫生3招護耳防職業性失聰 (09:05)

中文大學醫學院耳鼻咽喉-頭頸外科學系助理教授張慧子醫生及聽力學科主管伍凱怡博士表示，長期戴耳筒或耳機聽歌，會否影響聽力，主要視乎音量多少，他們建議：

．無論是聽電話或音樂，音量限制在最高音量的6成。

．避免全日戴耳筒、耳機聽歌或通話，建議每聽一小時休息10至15分鐘。

．用隔音或抗噪音耳筒，尤其在嘈雜環境如乘搭港鐵聽歌，可助阻隔噪音。因若用一般耳筒可能因環境太嘈吵而增加音量，若長期將耳機調較到高音量，有可能變成「職業性失聰」，內耳的神經細胞被破壞，聽覺或會永久受損。

張慧子表示，耳朵長期戴着耳機一般沒有大問題，但若天氣潮濕便要留意出汗，以免滋生細菌。她又提醒要正確戴好耳機，否則有可能「漏聲」，騷擾到附近的人，而當事人卻不知道。

耳垢自然排出 清潔或弄巧反拙

耳垢如何處理？張慧子表示，正常不用處理，耳垢通常是在耳膜中間形成的皮屑，而耳朵內有毛，皮屑會自然排出來；若以錯誤的方法清潔耳垢，如棉花棒，只會令耳垢愈推愈入；若用耳挖，甚至有可能導致輕微創傷，令受傷耳道發炎，耳垢因此更難排出。她提醒，若耳垢囤積在耳道無法自行排出，醫生可處方耳油或藥水，幫助耳垢排出。

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