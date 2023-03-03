國際愛耳日｜研究：聽力愈差患腦退化風險愈高　長者一手臂距離說話聽不清應檢查 (09:38)

3月3日是國際愛耳日，中文大學醫學院聯同新界東醫院聯網早前進行研究，以323名60歲以上長者為對象，其中225人稱「聽嘢差」，另外98人患有腦退化。

研究為自稱「聽嘢差」的225名長者進行腦退化測試，當中有四分一人均有不同程度的腦退化問題：

．聽力正常長者中，有11%患有腦退化

．輕度至中度聽障長者中，有26%患有腦退化

．嚴重聽障長者中，有一半同時患有腦退化

至於98名自稱聽力沒有問題的腦退化患者，檢查後發現，有77%個案均有不同程度聽障，當中47%屬嚴重聽障，建議戴助聽器。

張慧子表示，以上結果反映聽力愈差，患腦退化風險愈高。她解釋，聽障會影響長者社交，他們或會出現抑鬱，愈來愈少接觸外界，有可能加劇腦退化徵狀；而聽力差可戴助聽機，若聽力有改善，有助減低患腦退化風險。

張慧子提醒，腦退化病人只會經常覺得自己「無記性」，未必留意聽力有問題，雖然年紀大而引起的退化，也會導致聽力問題，但也不能置之不理。她說，曾有腦退化病人經檢查後發現有棉花留在耳內，有人甚至把耳機塞了入耳內而不自知，導致聽力有問題，故患者或其家屬需注意聽力是否出現問題，若有問題，應盡快檢查及治理。

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