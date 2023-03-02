法律Q&A｜「毋須答辯」擬修例設上訴機制　源於兩法官犯錯　一文看清相關爭議 (15:50)

「毋須答辯」（no case to answer）是什麼？

答：這是刑事審訊中的一個法律程序。在本港的刑事審訊中，控方會先作開案陳辭，然後提出證據，主控官會逐一傳召控方證人作供；每一名證人會先被主控官詢問（控方主問），然後接受被告或辯方律師的盤問（辯方盤問）。如有需要，他們可能會再被主控官覆問。當所有控方證人作供後，控方便舉證完畢。

辯方可以在此階段申請「毋須答辯」，即提出理由指控方沒有足夠證據，令針對被告的表面證據成立。當控方所提出的證據，如沒有遭被告推翻其可信性，並足以令被告入罪，便是表面證據成立。若法官考慮後認為表面證據不成立（no prima facie case），便會裁定被告毋須答辯，並且無罪可當庭釋放。

「毋須答辯」程序只會在高院原訟庭發生？

答：因表證不成立而毋須答辯的程序，在各級處理審訊的法院也適用，包括裁判法院、區域法院、以及高等法院原訟法庭。不過，由於在高院原訟庭審理的刑事案均有陪審團，若果法官裁定被告「毋須答辯」後，即使陪審團已連日聽取了控方案情及控方證人作供，在程序上，法官仍需要引導陪審團向被告作出罪名不成立的裁決，而陪審團的工作亦隨着被告當庭釋放而告一段落。

為何上訴庭指高院原訟庭法官裁定被告毋須答辯，是僭越陪審團？

詳見：高院兩官審毒案 上訴庭裁司法不公 4人表證不成立獲釋離港 判辭指主審僭越陪審團功能（2022年10月29日）

去年6月，律政司向上訴庭尋求釐清法律觀點，至10月底上訴庭頒下決定，認為高院原訟庭兩名法官金貝理及麥偉德，錯誤地在毋須答辯的程序中「放生」被告，並指出金貝理更有僭越陪審團工作之嫌，因為控方證據根本十分充足，但金貝理採納被告陷入騙局的抗辯理由。

而另一宗同由金貝里審理的案件中，她裁定被告毋須答辯、當庭獲釋後，有陪審員就此決定向她查詢因由。上訴庭認為，陪審團看來不滿金貝理判決，反映陪審團態度一絲不苟，但另一方面，顯示陪審團對於法官的指示感到擔憂，情况令人遺憾。

在刑事審訊中，法官擔任監督角色並就「法律問題」作出裁決，陪審團則就「事實問題」作出裁決。若法官正確地引用法律原則裁定表證不成立，而被告毋需答辯的話，就不會僭越陪審團的工作。

值得留意的是，金貝理較早前通知終審法院首席法官張舉能，將於2023年8月提早退休。

詳見：高院法官金貝理提早退休 上級法院數次批犯錯 包括「僭越陪審團功能」（2022年11月17日）

為何要有「毋須答辯」的程序？

答：這程序的用意，是在於在刑事案件中，控方有十足的舉證責任，而辯方毋須證明自己清白。假如控方提出的證據脆弱不堪，法庭可立即判決被告無罪，而毋須考慮辯方可能提出的證據。

法官以什麼準則裁定被告「毋須答辯」？

答：根據香港仍然跟從的英國案例R v Galbraith的原則，法官需要考慮的是，如控方所提出的證據有根本弱點、模糊或自相矛盾，而即使「推至最高點」(taken at its highest)，一個妥當地受指引的陪審團也不能將被告定罪的話，則為表證不成立，被告毋須答辯，無罪獲釋。反之表證成立的話，案件會進入辯方案情階段，被告可考慮作供或傳召辯方證人，若案件在高院進行，最終由陪審團作出裁決。

修例建議相關法律團體的立場可參考：「毋須答辯」擬准控方上訴 兩律師會認同修例 不同意敗訴付訟費（2023年02月27日）