天文觀星：3月2日「金星合木星」、3月24日「月掩金星」、3月28日「火星合月」　肉眼可見 (09:23)

3月2日「金星合木星」──金星和木星是太陽系中最亮的兩顆行星，在天空中的亮度僅次於太陽和月球。「金星合木星」是指兩顆行星運行到特定相對位置時，肉眼望去很接近而達到「合」，大約每10或14個月會發生一次，不過這現象常因接近太陽而不適合觀賞。去年5月1日曾出現「金星合木星」，今年3月2日亦會出現，不過兩顆行星相距較去年遠。如果錯過今次的「金星合木星」，下次金星與木星要如此接近又適合觀賞，便要待2032年2月7日了。[詳情] ［2022年的「金星合木星」：bit.ly/3IZwOWQ］

3月24日「月掩金星」──金星是太陽系內亮度僅次於太陽和月球的行星，因此「月掩金星」比較容易用肉眼觀測得到。[詳情]

3月28日「火星合月」──「火星合月」是指火星與月亮具相同的赤經或黃經，從地球觀察會看似很靠近。這現象雖然不算罕見，但由於行星在白天不顯眼，即使在晚上也要天氣適合才可清晰看見，所以很多時不容易被察覺。

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