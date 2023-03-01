口罩令撤｜2023春夏流行透亮妝容　化妝師：唇膏可選珊瑚櫻桃色　口罩時戴時除宜用定妝噴霧 (10:04)

口罩令今（3月1日）起全面撤銷，女士會更著重妝容打扮，以靚樣示人。化妝師Katrina CM Chu接受明報電子平台組訪問，表示今年春夏流行透亮感妝容，眼妝可用粉橙、粉紅色系眼影，配搭大地色及珠光打造輪廓；唇妝流行具光澤感的唇膏，可用飽和度較高的顏色如珊瑚色、櫻桃色等，塑造日常靚妝。
除口罩宜轉用保濕持久粉底
Katrina提醒，口罩令期間一般會使用透薄持久的粉底，當毋須戴口罩時，底妝可轉用保濕又持久的粉底。如果局部出油情況嚴重如如T字位、眼部等，可選擇控油的妝前底霜，塗在易出油位置；眼部亦可塗眼部底霜，令眼妝更持久。
定妝噴霧減少脫妝、口罩印
若會在部分時間（如人多擠迫、坐車時）戴口罩，Katrina建議化妝後可以噴定妝噴霧，減少出現脫妝及形成「口罩印」情況。定妝噴霧一般分為保濕定妝噴霧及霧面定妝噴霧，保濕定妝噴霧可以保濕同時定妝；霧面定妝噴霧則較適合油性皮膚，用後有助減淡油光。
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