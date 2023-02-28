睡醒感腰痠背痛？改善4方法　物理治療師提醒注意姿勢、定期運動拉筋伸展 (08:55)

睡醒起牀感到腰痠背痛，跟枕頭、牀褥或睡姿有關？註冊物理治療師黃顯偉表示，起牀發覺腰痠背痛，可以是不同因素造成，除了枕頭、牀褥或睡姿，日間長時間固定在某個位置或動作重複，或長期姿勢不良，都可能會引致肌肉疲勞，以及造成頸部和腰部的疲勞痠痛。黃顯偉說明4個注意事項，有助改善起牀感到腰痠背痛的問題。他提醒，倘若痛症嚴重或持續，宜立即求醫。
睡醒腰痠背痛 改善方法：
1. 日常保持良好姿勢──不少人日間會久坐對電腦，或長期做「低頭族」，應保持正確及良好姿勢，有助減少痛症出現。
2. 定期做強化肌肉及伸展運動──定期適量運動有助紓緩因長期維持同一姿勢而緊張的肌肉，可以適量做一些強化肌肉的運動（如深蹲）、伸展運動（如拉筋）、帶氧運動（如跑步、游泳）等。
3. 選枕頭牀褥須有一定承托力──太軟的枕頭及牀褥會使腰背或頸部向下陷，令肌肉不能放鬆。睡覺時枕頭不宜只墊後尾枕而懸空頸項。枕頭應托頸，最理想是側臥或仰臥時，額頭位置稍稍比下巴位置高。
4. 睡覺墊枕頭助放鬆肌肉──部分人睡覺時愛在不同位置墊枕頭，例如側臥睡時兩腿夾枕頭、仰臥時在膝下墊枕頭。黃顯偉稱，睡姿因人而異，部分人睡覺時或令某些部位（如大腿、腰等）肌肉受到壓力，此時墊枕頭有助減低因身體長時間承受壓力而出現痛症的情況。不過他提醒，未必每個人都適合或習慣墊枕頭睡覺，倘若睡覺時發現身體某部位出現疼痛，可能是睡姿不適合，可以轉換姿勢。
文：何芍盈
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