睡醒感腰痠背痛？改善4方法　物理治療師提醒注意姿勢、定期運動拉筋伸展 (08:55)

睡醒腰痠背痛 改善方法：

1. 日常保持良好姿勢──不少人日間會久坐對電腦，或長期做「低頭族」，應保持正確及良好姿勢，有助減少痛症出現。

2. 定期做強化肌肉及伸展運動──定期適量運動有助紓緩因長期維持同一姿勢而緊張的肌肉，可以適量做一些強化肌肉的運動（如深蹲）、伸展運動（如拉筋）、帶氧運動（如跑步、游泳）等。

3. 選枕頭牀褥須有一定承托力──太軟的枕頭及牀褥會使腰背或頸部向下陷，令肌肉不能放鬆。睡覺時枕頭不宜只墊後尾枕而懸空頸項。枕頭應托頸，最理想是側臥或仰臥時，額頭位置稍稍比下巴位置高。

4. 睡覺墊枕頭助放鬆肌肉──部分人睡覺時愛在不同位置墊枕頭，例如側臥睡時兩腿夾枕頭、仰臥時在膝下墊枕頭。黃顯偉稱，睡姿因人而異，部分人睡覺時或令某些部位（如大腿、腰等）肌肉受到壓力，此時墊枕頭有助減低因身體長時間承受壓力而出現痛症的情況。不過他提醒，未必每個人都適合或習慣墊枕頭睡覺，倘若睡覺時發現身體某部位出現疼痛，可能是睡姿不適合，可以轉換姿勢。

文：何芍盈

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