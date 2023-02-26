小學生帶飯｜營養師推介小學生午餐健康便當　避沙律蛋黃醬　肉類印乾水【附食譜】 (12:53)

全港小學已恢復全日面授，不少家長花心思親自為子女準備色香味俱全的午餐盒。澳洲註冊營養師梁浩婷提供兩款小學生午餐便當的食譜。香港營養學會認可營養師曾美慧則提醒，若便當中有肉類，放入餐盒前應印乾表面水分，減低食物濕度，另避免加入沙律醬、蛋黃醬等易受金黃葡萄球菌污染的醬料。