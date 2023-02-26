小學生帶飯｜營養師推介小學生午餐健康便當　避沙律蛋黃醬　肉類印乾水【附食譜】 (12:53)

全港小學已恢復全日面授，不少家長花心思親自為子女準備色香味俱全的午餐盒。澳洲註冊營養師梁浩婷提供兩款小學生午餐便當的食譜。香港營養學會認可營養師曾美慧則提醒，若便當中有肉類，放入餐盒前應印乾表面水分，減低食物濕度，另避免加入沙律醬、蛋黃醬等易受金黃葡萄球菌污染的醬料。
●食譜一：牛油果雞肉三文治
材料：全麥方包、牛油果、去皮雞肉、番茄、菠菜
做法：麵包鋪上菠菜和番茄片，將雞肉連同牛油果壓碎，合併成三文治
營養小資料：
全麥方包：屬複合性碳水化合物，含豐富膳食纖維，有飽腹感
牛油果：含不飽和脂肪酸、膳食纖維、維生素B雜、C及鎂，可紓緩焦慮及放鬆情緒
雞肉：屬優質蛋白質，含維他命B6，幫助肌肉發展
番茄：含維他命A、C、茄紅素，維持強健免疫力
菠菜：含維他命A、K、鐵質、膳食纖維，有助身體製造紅血球
●食譜二：三文魚蛋花飯糰
材料：紅米/糙米飯、雞蛋、三文魚、青瓜、三色椒
做法：將已烚熟的雞蛋及三文魚置於飯中央，加入青瓜和三色椒條，捲成飯糰
營養小資料：
紅米/糙米飯：屬複合性碳水化合物，含豐富膳食纖維，有飽腹感
雞蛋：含優質蛋白質
三文魚：含豐富奧米加3脂肪酸，有助腦部發展
青瓜：熱量低，水分較高，提供飽腹感
三色椒：熱量低，含維他命A、C、葉黃素，顏色豐富可吸引小朋友進食