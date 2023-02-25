消費券｜八達通消費券尾期千元3月16日起發放　2月28日前須夠合資格消費 (15:34)

消費券2022第二階段獲發5000元消費券的市民

合資格市民留意，尾期1000元消費券將於2023年3月16日再次發放，惟必須在2月28日或之前累積夠4000元「合資格消費」，才可於3月16日獲發該1000元。

2022年消費券第二階段獲發1萬元消費券的市民

在第二階段共獲發1萬元、選用八達通領券的合資格市民留意，尾期1000元消費券將於2023年3月16日再次發放，惟須在2月28日或之前累積夠9000元「合資格消費」，才可於3月16日獲發該1000元。

若在2月28日或之前未累積夠9000元「合資格消費」，須繼續累積，等待下一輪、即4月16日發放，才能領取該1000元消費券。

經支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK登記領取第二階段消費券的市民留意，去年8月7日發放的第一期2000元消費券及10月1日發放的第二期3000元消費券，均將於2月28日到期，未使用的消費券餘額將在這使用期限後自動失效。八達通方面，由於消費券以儲值額形式存入八達通卡內，因此沒有所謂使用期限。

而新一份財政預算案提出的5000元消費券，政府會先透過2022年消費券計劃原有的登記資料，在2023年4月發放首3000元消費券給合資格市民，餘下2000元於同年年中發放。新符合資格者則需先登記消費券，再於本年中分兩期發放。

八達通消費券 常見問題資訊：

什麼是「合資格消費」？

如何查詢「合資格消費」累積總額？

如何領取八達通消費券？

詳情可參關八達通網站：voucher.octopus.com.hk/tc/overview

消費券 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR