長者失眠改善5招　中醫短片示範敲頭操【附養心寧神湯食譜】 (11:54)

中醫改善長者失眠5招

1. 敲頭操：敲頭操能刺激腦部，幫助提神、改善睡眠質素、放鬆心情，以及改善因濕重而感到疲累的情況。敲打方法以「井」字形打直打橫敲頭，可自行敲打或由他人協助。若睡得不好或容易感到疲累，可多敲頭頂；若感到有壓力或情緒不佳，則可多敲頭的兩側。每日可以做2至3次、每次約2分鐘，敲頭力度可稍大，按各人可承受力度，敲至微微感到疼痛即可。

2. 每日按時睡覺和起牀，維持有規律的生活。日間避免一感到累就睡覺，因為可能會愈睡愈累，晚上亦會難以入睡。

3. 睡前用熱水浸腳，有助擴張血管及入睡。用水桶盛熱水（約40至50度），浸腳至小腿位置，浸5至10分鐘，抹乾後即上牀睡覺。

4. 睡前避免使用手機、平板電腦等電子產品。

5. 濃茶或咖啡宜在早上喝，中午後避免飲用。張齊運又教煲養心寧神湯，有助入睡及放鬆心情。

●食譜：養心寧神湯（4人分量）

材料：黨參20克、熟棗仁10克、麥冬10克、龍眼肉10克、百合10克、大棗20克、瘦肉或雞肉適量、水適量

製法：所有材料洗淨，放進湯鍋煲約2小時，即成。

相關資訊：

中醫食療﹕養心安神湯 紓緩失眠

穴位按摩﹕按壓頭頂提提神

中醫湯水提氣安神 助改善睡眠記憶

中醫教路：按揉穴位 安神醒腦

熱門HOTPICK：bit.ly/39v7Jnh