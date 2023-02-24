雞蛋因禽流感通脹價升　日本連鎖食店雞蛋菜式加價　美墨邊境偷帶雞蛋過境增3倍 (18:41)

美國過去一年受禽流感爆發拖累，全美有逾5800萬隻雞及火雞被撲殺，導致蛋價上升。美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）近日指出，今年1月時一打雞蛋的平均價格比去年同期上升1.5倍。美國農業部周四（23日）舉行的農業展望論壇披露，由於供應短缺，近期蛋價比去年同期升了70%。近日美國海關部門在美墨邊界截獲的非法入境雞蛋，更暴增3倍。不過農業部周四表示，由於美國的禽流感疫情沒有反彈，相信雞蛋價格今年會大幅回落。

日本亦受禽流感、人工成本上漲等因素影響，雞蛋出現短缺，價格上升。在周三（22日），一公斤中型雞蛋的批發價為335日圓，比去年同期上升81%。連鎖餐廳如吉野家、松屋及Sukiya，一些含有雞蛋的菜式加價。

台灣方面，農委會主委陳吉仲稱，台灣目前雞蛋每天短缺約50萬至80萬隻，下月底將進口500萬隻，藉此穩定供應。行政院長陳建仁表示，台灣雞蛋供應量確實有約7%短缺，政府會積極推進雞蛋進口，調節、調度供應，並增加雞蛋生產，相信3月可解決相關問題。

（綜合）