洗臉常犯六錯誤　醫生提醒塗過防曬宜用洗面乳洗臉 (10:05)

錯誤一︰塗防曬乳後只用清水洗臉

搽防曬乳後，應用洗面乳洗臉。洗面乳含有親油性及親水性成分，可溶解面部脂垢和水溶性汗漬污垢，比只用清水洗臉，能更有效洗走防曬用品。早上洗臉後，塗防曬及潤膚霜，晚上睡前應用洗面乳洗臉，然後再塗潤膚霜。

錯誤二︰熱水洗臉

熱水洗臉或會導致皮膚乾燥脫皮，甚至引起皮膚泛紅、玫瑰痤瘡等問題。熱水無法令皮膚毛孔擴張打開，更可能會洗走臉部油脂，破壞皮膚的皮脂保護膜，引起皮膚問題。建議使用約25°C至30°C的室溫水洗臉。

錯誤三︰洗面乳留在臉上時間愈長，皮膚洗得愈乾淨

洗面乳留在臉上的時間過長，會刺激皮膚及破壞皮膚屏障，導致皮膚水分流失，更可誘發皮膚過敏、濕疹等問題。建議搽勻洗面乳後立即沖水，過程宜於30秒內完成。

錯誤四︰洗臉次數愈多愈好

過度清潔或會令臉部皮膚過分乾燥而出油，導致粉刺、暗瘡問題惡化。一般用洗面乳洗臉一天最多兩次。倘若臉部大量流汗或覺得皮膚油膩，可用清水多洗一至兩次。

錯誤五︰洗面皂洗臉更乾淨

洗面皂容易導致皮膚天然保濕因子流失，令皮膚變得乾燥繃緊。洗面皂潔淨力較強，當中的皂鹽具刺激性，皮膚偏中性、乾性或敏感肌的人尤其要慎用。洗臉宜選較溫和的洗面乳，使用後皮膚不會出現乾燥緊繃、痕癢、發紅、脫皮等問題便可。

錯誤六︰洗面刷洗面機洗臉更乾淨

使用輔助工具（如洗面刷、洗面機）洗臉，皮膚屏障或會因過度摩擦而受破壞，導致肌膚鎖水功能下降，誘發皮膚敏感、濕疹、暗瘡惡化等問題。洗臉用柔軟毛巾輕輕搓揉臉部已可。

註：如有任何疑問，宜先諮詢皮膚科專科醫生意見。

文：陸秋燕

洗臉 實用資訊：

小心愈洗愈油 堵塞毛孔 盲目「油洗臉」 隨時「火山」爆發

護膚貼士：潔力強肥皂 或帶走過多油脂

防曬建議：

皮膚乾燥先保濕、勿只靠底妝防曬

戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽

防曬驅蚊有順序 先塗防曬隔15分鐘用驅蚊劑

「凍齡」秘訣——防曬保膠原蛋白

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