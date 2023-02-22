ChatGPT｜手機Bing新增AI聊天機械人　Skype可加AI入群組「一齊傾」 (19:00)

用手機可與AI對話

微軟表示，用戶大多使用手機搜尋資料，因而將Bing聊天機械人加入到Bing手機應用程式，使用方法與電腦版相同。用戶亦可透過手機上的「Microsoft Edge」應用程式，到Bing搜尋網站，與聊天機械人對話。另外，微軟為Bing聊天機械人加入語音搜索功能，適用於電腦和流動裝置。

Skype可加AI入群組

在Skype，用戶可將Bing聊天機械人加入群組。根據微軟的示範圖片，用戶在群組中「@Bing」，即可向AI問問題。微軟舉例，用戶與家人討論下一次家庭聚會，可以向Bing查詢建議旅行地點和天氣預報等。

試玩AI聊天須登記

想試玩以上功能，必須先到Bing網站，登記成為新版Bing的測試用戶。不過目前登記人數眾多，須排隊輪候名額。作為參考，明報記者上周三（15日）登記成為Bing測試用戶，至今（23日）仍未收到測試名額。