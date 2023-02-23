短片‧俄侵烏一年｜看不見盡頭的戰事　回顧過去一年大事記【附時序圖】 (08:39)

2022年2月

●2月24日，俄羅斯總統普京宣布對烏東頓巴斯地區實行「特別軍事行動」，舉軍循海陸空三路入侵烏克蘭，首都基輔及第二大城市哈爾科夫受襲，烏方多個基礎軍事設施及機場遭轟炸。烏克蘭總統澤連斯基簽署總動員令，向國民提供武器籲保家衛國。

俄三路圍攻 烏派武器號召衛國 導彈轟炸癱瘓空防 歐盟：二戰後歐洲最黑暗（2022年2月25日）

俄軍攻入基輔 邊提談判邊倡叛變 烏籲民眾汽油彈抵抗 總統：西方制裁不足只能「孤軍作戰」（2022年2月26日）

●聯合國難民署稱，戰事爆發頭數天，多達37萬烏克蘭人逃往周邊國家如波蘭、捷克、匈牙利和斯洛伐克等。

近37萬人出逃 波蘭邊境人龍15公里（2022年2月28日）

3月

●3月3日，俄軍控制烏國南部的黑海重鎮赫爾松（Kherson），是首個落入俄方控制的重要城市。俄軍更向歐洲最大核電站扎波羅熱核電廠炮擊，奪得控制權。烏東南港口城市無間斷被炸，第二大城市哈爾科夫和馬里烏波爾成烏東激烈戰線之一。

烏首失戰略重鎮 黑海沿岸恐盡墨 普京：必達既定目標 烏若拖延俄將提更多要求（2022年3月4日）

俄軍狂轟濫炸 烏東南港口瀕斷水斷電斷糧（2022年3月4日）

俄軍炸歐最大核電站 奪控制權 烏總統斥「核子恐怖主義」 籲俄人同抗議（2022年3月5日）

●歐美陸續宣布制裁俄羅斯行動，美國與G7、歐盟和北約盟友撤銷俄羅斯的「永久正常貿易關係地位」。美國全面禁止俄石油及天然氣進口，英國亦宣布逐步停止進口俄石油。

俄威脅「斷氣」歐卻步 美英先禁運 莫斯科稱可關「北溪1」 歐盟備減能源倚賴方案（2022年3月9日）

美歐加辣制裁 褫奪俄「最惠國待遇」 G7北約聯合行動 俄威脅將撤走外企資產國有化（2022年3月12日）

●2022年3月是俄烏戰事中死傷最嚴重的月份。根據聯合國人權事務高級專員辦事處及統計網站Statista資料，該月有3326名烏國平民死亡、2410人受傷。

4月

●戰事進入第二階段，俄軍在頓巴斯地區發動新一輪攻勢，稱要「解放」烏東頓巴斯地區。烏南馬里烏波爾戰線聚焦在亞速鋼鐵廠（Azovstal），俄軍包圍鋼鐵廠，令死守廠內的烏軍部隊瀕臨彈盡糧絕。

頓巴斯大戰揭幕 俄變陣存兩隱憂 汲教訓猛攻要塞 天氣問題兵員受限成掣肘（2022年4月20日）

「蒼蠅也飛不過」 普京令封死亞速鋼廠（2022年4月22日）

●烏方指控俄軍佔領基輔附近的布查鎮時大肆屠殺，並發現亂葬崗，烏克蘭政府稱共發現約450具屍體，普遍是平民。《紐約時報》報道稱，俄軍肆意殺人，並擄走婦女持續性侵。烏東城市克拉馬托爾斯克的火車站受導彈攻擊，造成逾50平民死亡。

導彈襲烏東火車站逾300死傷 烏控俄濫炸（2022年4月9日）

烏城鎮逾400屍 聯國籲獨立調查 西方譴責俄軍暴行 俄指烏「挑釁」促安理會討論（2022年4月5日）

俄軍涉禁錮25女做性奴 9人成孕（2022年4月13日）

●俄黑海艦隊旗艦「莫斯科」號導彈巡洋艦在黑海被擊沉，烏方稱其發射兩枚「海王星」導彈擊沉該艦。

俄莫斯科號沉沒 美：遭烏導彈炸毁俄襲基輔導彈廠稱報復目標受襲（2022年4月16日）

5月

●馬里烏波爾圍城戰持續多時，烏俄5月16日達成協議，死守亞速廠的烏軍撤走，部分被俄軍俘虜，俄羅斯全面攻佔馬里烏波爾。

烏棄守亞速廠 俄鞏固掠地陸橋連成 哈爾科夫周邊烏軍報捷 勝負未分（2022年5月18日）

●美國總統拜登宣布向烏克蘭提供「高機動性火箭炮系統」（HIMARS，簡稱海馬斯），烏軍其後頻常於戰事中使用。

美供較遠程火箭炮 烏保證不射俄境目標（2022年6月2日）

6月

●6月3日是俄烏開戰100天，聯合國6月1日數字顯示，烏國死亡人數增至4149人。

圖看世界：侵烏百日（2022年6月3日）

●俄軍撤出侵烏初期佔領的黑海蛇島，兩國亦達成交換戰俘安排，包括交換95名曾死守亞速鋼鐵廠的烏兵。

俄撤出蛇島「釋善意」 與烏換百俘（2022年7月1日）

7月

●俄軍侵烏第130天，俄稱已全取烏東盧甘斯克州。美國向烏軍提供高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯），投入戰場頭幾天已摧毁俄軍彈藥庫和指揮中心。

俄稱攻陷盧甘斯克州最後據點（2022年7月4日）

美供烏最先進火箭炮系統 「海馬斯」毁俄彈藥庫（2022年7月3日）

●歐洲對俄能源制裁，面臨俄斷供風險。俄方供歐天然氣主要路線之一「北溪1號」線進行年度維修，俄羅斯天然氣工業股份公司引用「不可抗力」免責條款，表明無法保證歐洲客戶的天然氣供應。

引「不可抗力」條款 俄氣稱難保證對歐供應（2022年7月20日）

8月

●烏軍於烏南地區展開反攻，克里米亞一個俄方空軍基地遭炸。

克里米亞一周三爆 烏稱攻俄補給線 俄斥「蓄意破壞」 受影響地區進緊急狀態（2022年8月18日）

●俄羅斯極右政治理論家杜金（Aleksandr Dugin）的女兒達里婭在莫斯科遭汽車炸彈襲擊身亡。外界猜測，跟克宮及俄軍方關係密切的杜金可能才是真正暗殺目標。

俄極右理論家女兒被炸死 疑中副車 杜金被指跟克宮軍方關係密切 學說助長侵烏（2022年8月22日）

9月

●9月23日，烏克蘭東南部頓涅茨克州、盧甘斯克州、赫爾松州和扎波羅熱州4個親俄分離區及俄軍佔領區，舉行入俄公投，全部一面倒支持入俄，普京確認正式吞併4個俄佔區。美歐譴責為「假公投」。

4區公投一面倒撐入俄 烏斥鬧劇 美歐譴責「假公投」施新制裁 華府再軍援烏86億（2022年9月29日）

●俄總統普京宣布因應對烏軍事行動啟動「局部動員令」，是二戰以來首次，徵召30萬名預備役軍人。

普京「局部動員」升級戰事 斥西方核勒索 二戰後首次 召集30萬預備役（2022年9月22日）

●9月26日，連接俄羅斯和德國的兩條「北溪」天然氣管道遭炸毁，出現泄漏。至2023年2月，曾獲普立茲獎的美國記者赫什（Seymour Hersh）發表調查報道，引述消息稱事件是美國策劃和總統拜登下令，挪威也有參與行動。美、挪否認指控，白宮稱報道不實。

北溪天然氣管連環漏氣 疑遭破壞 北歐設禁航禁飛區 俄稱關注促徹查（2022年9月28日）

北溪管道證實被蓄意炸毁（2022年11月19日）

名記者指美炸北溪 白宮否認 俄促解釋（2023年2月10日）

10月

●10月8日，連接俄羅斯本土與克里米亞的克里米亞大橋發生爆炸，公路橋段塌陷，俄軍補給線嚴重受影響。普京點名指控烏克蘭安全部門策劃作案。

俄吞併象徵 克里米亞大橋爆炸 克宮指貨車炸彈引發 烏媒稱情報部門行動（2022年10月9日）

●克里米亞大橋爆炸兩日後，俄軍海陸空炮攻烏克蘭基輔等十多個城市。各地能源設施遭摧毁，多個州份局部斷電。

「報復炸橋」 俄導彈攻擊烏多地基建 烏俄互斥恐怖主義 普京矢言「嚴厲」回應境內恐襲（2022年10月11日）

能源設施遇襲 烏百萬戶斷電（2022年10月24日）

11月

●俄軍撤出攻烏初期已佔領的赫爾松市，承認無法全面為赫爾松提供補給。烏軍入城，稱是一場重要勝利。

俄軍撤出烏南重鎮 被視大挫敗 烏謹慎對待 防誘騙打巷戰（2022年11月11日）

烏克蘭重奪南部重鎮赫爾松（2022年11月12日）

12月

●12月21日，烏克蘭總統澤連斯基訪美，是俄軍侵烏約300天以來首次外訪，他與美國總統拜登會晤，並到國會兩院發表演說。

澤連斯基突訪美 爭加碼軍援鞏聯盟 美媒比作81年前邱吉爾之行 成果待觀望（2022年12月22日）

●烏東頓涅茨克佔領區一個俄軍臨時兵營，大除夕遭烏軍襲擊，63名俄兵死亡，是開戰以來俄方承認在單一襲擊中陣亡人數最多的一次。

烏炸俄兵營 俄認63兵亡 單一襲擊最多陣亡 士兵彈藥同建築俄部署捱轟（2023年1月4日）

2023年1月

●烏東頓涅茨克州城鎮巴赫穆特（Bakhmut）及鹽礦小鎮索列達爾（Soledar）成俄軍目標，美國估計俄方目標是巴赫穆特的鹽及石膏礦。

俄傭兵集團覬覦擁「地下城」烏東重鎮（2023年1月9日）

俄稱攻佔鹽礦要鎮 烏否認 索列達爾戰役「其一最血腥」 衛星相證近夷平（2023年1月14日）

●美國和德國分別宣布向烏克蘭供應主戰坦克。烏克蘭再要求西方提供戰機，美德均拒絕。

美德政策轉向 允供烏主戰坦克 俄斥德拋棄歷史責任 警告將令衝突升級（2023年1月26日）

拜登表明拒供烏戰機 法荷波稱不排除（2023年2月1日）

2月

●澤連斯基接連出訪英國、法國及歐盟總部，尋求各界提供更多武器助烏抗俄。2月20日，美國總統拜登突訪基輔，與澤連斯基會晤，重申美國對烏支持。

2月21日，美俄領袖各自發表講話，普京把開戰責任歸咎於西方；拜登稱俄羅斯永不會在烏克蘭取得勝利。

拜登突訪基輔 39億新軍援助抗俄 首美總統訪美軍未控制戰時國家首都 稱「民主挺住了」（2023年2月21日）

普京：西方挑衝突 拜登：俄永難勝利 烏戰周年來臨前各自表述 俄暫停限核條約威脅核試（2023年2月22日）