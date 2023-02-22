頭髮易油易塌怎麼辦？髮型師解說頭髮護理　洗頭、擦頭、吹髮、梳頭九注意 (08:42)

洗頭四注意

1. 可選用清爽輕盈、潔淨度較高的洗頭水，有助頭髮變得蓬鬆。洗頭水過於滋潤或令頭髮和頭皮出油，宜根據自己的髮質和頭皮皮膚選購合適的洗頭水。假如使用中的洗頭水有特別功效，可先改用清爽輕盈的洗頭水，待「油頭」問題改善後，才用回原本具特別功效的洗頭水。

2. 水溫不宜過熱，水溫約38°C至41°C即可。

3. 洗頭水宜先倒出小量在掌心搓至起泡，清洗頭髮和頭皮。倘若頭髮太骯髒或太油，可以用洗頭水洗兩次，然後將適量護髮素均勻塗抹髮上，沖洗乾淨。

4. 頭皮易出油，可能因為頭皮太乾燥，可用少許護髮素或身體護理油按摩頭皮，再沖乾淨。

擦頭、吹髮、梳頭五注意

1. 用毛巾擦乾頭髮不宜太大力，否則頭髮鱗狀表層或會受損。

2. 吹乾頭皮和頭髮的風筒溫度宜低於150°C，過熱的風會令頭髮鱗狀表層受損。

3. 選購髪尾油時宜留意滋潤度，以及分子大小（分子愈小，頭髮愈易吸收）。

4. 倘若頭髮較乾燥和已受損，洗頭後可先將小量髪尾油均勻塗抹在髮尾，吹至全乾後再塗抹一次；正常髮質可以吹乾頭髮後將小量髪尾油均勻塗抹在髮尾。

5. 先用防止打結梳子梳順頭髮，再用普通梳子按摩頭皮。

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