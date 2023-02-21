拜登訪烏極保密　花21小時乘專機、火車趁黑夜前往　僅兩記者隨行 (13:36)

CNN報道，拜登上周五晚（17日）才落實到烏克蘭。拜登上周六晚（18日）與夫人吉爾到華盛頓一間餐廳，趁情人節剛過不久一起晚膳，此時官方行程只顯示拜登將訪波蘭。數小時後，拜登於周日（19日）凌晨4時許，秘密在安德魯斯空軍基地登上總統專機機隊中一架較小型的空軍一號專機，而非平時較常用的大型專機，出發前往波蘭。

為了保密，全機窗口均拉下遮板，機上隨行只有少數白宮、特勤局及醫護人員。另有一名《華爾街日報》記者及一名美聯社攝記獲准隨行，他們凌晨2時許才接獲通知趕往安德魯斯空軍基地，手機亦被收起，直至拜登到達基輔才歸還。

專機飛行約7小時後，短暫停留德國加油，機上人員都沒有落機。隨後再起飛赴波蘭，在波蘭東南部的Rzeszow-Jasionka機場降落，拜登一行人乘車約1小時，秘密前往鄰近烏克蘭邊境的火車站，登上火車直駛往基輔。據同行記者表示，列車上守衛十分森嚴。

列車在黑暗中行駛，車程長達10小時，至烏克蘭時間周一早上8時許抵達基輔，展開旋風式訪問。訪問結束後，拜登再次乘火車返回波蘭，於當地時間周一晚上已飛抵波蘭首都華沙。

美國國安顧問蘇利文證實，拜登起行前數小時，華府就此知會了俄羅斯，以避免拜登身處烏克蘭時有衝突。蘇利文稱，拜登聽取過訪烏的保安計劃後，認為風險可控，最終拍板出訪。

（法新社/路透社/CNN）

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