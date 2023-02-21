水煙1小時煙霧量為一支煙100至200倍　一氧化碳、致癌物較傳統捲煙草高 (10:58)

水煙由來

．水煙英文為waterpipe，亦稱hookah及shisha

．源自中東地區吸食煙草的工具，近年逐漸於其他地區流行

怎樣吸食？

．水煙主要部分為煙碗及水碗，通常以煤炭等燃燒加熱煙草，連接單一軟管或多條軟管抽吸煙草煙霧

水煙對健康影響

．水煙煙霧中的化合物不會通過水而過濾，仍含有大量有毒化合物，包括焦油、一氧化碳、重金屬和致癌物

．水煙中一氧化碳及致癌物多環芳香烴的含量較傳統捲煙草高

．由於吸食水煙的次數多、吸入煙霧的深度大及每次吸煙的時間長，水煙使用者吸入的有毒化合物分量比吸食傳統捲煙者更多

．研究發現吸食一小時水煙涉及的煙霧吸入量是吸食一支煙的100至200倍，吸食後身體的一氧化碳水平也是一支煙所導致的至少4至5倍

．水煙所用的助燃物例如煤炭，在燃燒時會產生高濃度的一氧化碳、重金屬和碳氫化合物；一氧化碳吸入體內會妨礙氧氣輸送，造成缺氧。一氧化碳中毒會導致暈厥、頭暈、頭痛、甚至死亡

．水煙使用者亦會患上吸煙所導致的疾病，包括口腔癌、肺癌、胃癌、食道癌症、心臟病、降低肺功能和生育能力等

．水煙釋出的尼古丁會令人上癮

．共用水煙器具會增加水煙使用者感染疱疹、肺癆及丙型肝炎等傳染病的風險

．水煙的二手煙霧會對其他人健康造成危害

（吸煙與健康委員會）