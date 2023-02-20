拿破崙意粉因《First Love初戀》熱爆　被外媒評「煮過頭」列「世界百大劣食」【附拿破崙意粉食譜】 (19:50)

TasteAtlas形容，日式拿破崙意粉是由煮過頭的意大利麵、番茄醬、洋蔥、青椒、蘑菇和香腸、火腿或煙肉煮成，將配料炒熟後與意大利麵和番茄醬攪拌。

日式拿破崙意粉據說是1946年在橫濱原創的日本洋食，早見於喫茶店、「珈琲店」或洋食屋，後來普及至快餐廳、學生飯堂等，因為價廉物美，成為日本平民美食。

拿破崙意粉（ナポリタンspaghetti napolitan）又譯日式那不勒斯/拿玻里意粉。根據TasteAtlas網站，在二戰後，美國士兵在海外吃着類似意大利麵和番茄醬的菜餚，啟發橫濱一間酒店主廚入江茂忠（Shigetada Irie）創作拿破崙意粉，並以意大利港口城市那不勒斯命名，故這日式意粉被認為是「洋食」（受西方影響的日式菜式）。

日本放送協會（NHK）日式拿破崙意粉食譜：www.nhk.or.jp/dwc/recipes/detail/409.html

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