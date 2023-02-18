世界穿山甲日｜穿山甲晝伏夜出　過度捕獵列「極危」　香港有「中華穿山甲」 (13:39)

⚫穿山甲習性

穿山甲是夜行性哺乳類動物，由頭至身長約45至60厘米，主要棲息在林地，晝伏夜出。穿山甲四肢粗壯，每隻前腳有3隻又長又彎的爪，用作挖洞，日間「宅」在洞穴中休息，晚上才外出活動和尋找食物，會用又長又黏的舌頭捕食螞蟻和白蟻。

穿山甲受驚時會用前腿抱住頭部，蜷縮成球狀，只露出堅硬的鱗片。穿山甲常被誤以為是爬行類動物，倘仔細觀察就能發現鱗片下的毛髮，亦有哺乳習性。牠們除了在地上爬，更會游泳及爬樹，是三項全能的動物。

⚫香港有穿山甲嗎？

全球有8種穿山甲，當中包括可在香港找到、僅分佈於亞洲的「中華穿山甲」。中華穿山甲在香港數量稀少，只零星出沒於郊野如林地、草地和山邊，並棲息於洞穴。中華穿山甲前爪比後爪大，其體型較印度穿山甲小，耳窩較明顯。由於穿山甲愛單獨出沒及行蹤隱秘，要在野外遇到牠們，或需更多運氣。

另外7款穿山甲為南非穿山甲、菲律賓穿山甲、長尾（黑腹）穿山甲、馬來穿山甲、印度穿山甲、大穿山甲及樹（白腹）穿山甲。

⚫為什麼穿山甲是稀有物種？

穿山甲因獨特外形和罕見度，被視為奢華食材，而其鱗片與人類指甲一樣由角蛋白組成，被指極具藥用價值。全球穿山甲物種都被過度捕獵及走私販賣，牠們更被稱為「全球走私數量最多的動物」，因此亦在國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄被列為「極危」物種。

漁護署提醒，穿山甲生性膽小，如果市民見到穿山甲，應該保持安靜，切勿騷擾，可以向漁護署提供出沒資料推動保育工作。如果見到穿山甲受傷或被困，可致電1823。

（漁農自然護理署「B仔自然教室」facebook/香港生物多樣性資訊站）