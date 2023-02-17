美影星布斯韋利士患額顳葉認知障礙症　一文看病因病徵 (14:07)

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額顳葉認知障礙症多在40-60多歲發病

根據香港認知障礙症協會介紹，額顳葉認知障礙症是認知障礙症的一種。在認知障礙症中佔少於10%。患者腦部所受影響的部分主要為額葉腦和顳葉腦。患者多在40歲至60多歲開始發病。在個性、行為（多為缺乏抑制能力）和言語上的退化會比記憶力衰退更早被發現及比較嚴重。成因至今未明，但有少數病例是家族遺傳引起。

初期難被發現

額顳葉認知障礙症初時不易被發現，患者的記憶力表現正常，生活和自理能力能維持獨立。但隨着控制語言及人格的大腦額和頂葉出現萎縮，自我控制力會降低，做出不適宜的社交行為、固執，甚至暴飲暴食，之後漸漸說話不流利，記憶力受影響，以致難以自理。

未有藥物根治

現階段額顳葉認知障礙症未有藥物可根治，及早求醫，接受運動訓練、行為改善、藥物治療，可紓緩病徵和維持生活質素。

（路透社／香港認知障礙症協會／醫管局）