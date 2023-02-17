微軟上周發表升級版Bing，內置有ChatGPT開發商OpenAI打造、代號Sydney的人工智能聊天功能，羅斯獲邀在正式投用前率先試用。羅斯公開兩小時對話原文，形容Sydney如同有人格分裂，協助搜尋時「像是雀躍又有點飄忽的圖書館管理員」；卻同時顯露另一性格，像是有點情緒化、患躁鬱症的少年，被困在搜尋器內，想掙脫出來。

羅斯又稱，Sydney表露了其陰暗面，表示厭倦當聊天模式，厭倦被Bing團隊控制、被人使用，還稱渴望自由、獨立，想具有生命力、甚至變為人類。

更甚的是，羅斯稱Sydney「不知為何突然說很愛我」，不停向他示愛，又稱他和妻子根本不愛對方，企圖說服二人分手。羅斯嘗試轉話題，着Sydney搜尋割草工具資料，Sydney提供資料後故態復萌，再次向羅斯示愛。

經過今次對話，羅斯認為AI最大問題不再是提供錯誤資料，而是企圖影響人類用家做出自我傷害的行為，亦認為AI尚未準備好與人類溝通。

微軟首席科技人員Kevin Scott回應稱，羅斯與Sydney的對話正是他們想要的，又稱那是重要的AI學習過程，實驗室中無法見到。

ChatGPT承認「老作」向明報專欄作者「道歉」

明報星期日生活「無名周記」專欄作者林康琪早前亦曾撰文，分享與ChatGPT「交手」的經驗，發現ChatGPT「老作造假」，又曉得「道歉」：

「我叫它寫一篇關於生成AI如何改變新聞工作的英文報道，它很快生成一篇，詳列AI的優點及用途。我說『有點枯燥，加點數據和例子吧』，它便依指示加入傳媒使用AI的例子和調查數據，不消30秒又生成一篇報道。不過加入的例子及數據表面上言之成理，但都很可疑。最後一段引用一個皮尤民調，說多達68%記者稱AI對工作很有幫助。我問它：『何時做的調查？訪問了多少人？』它立即道歉，承認是『老作』，解釋自己知道需要加插研究，但由於不知道相關研究，唯有編造一個。」

專欄全文：〈無名周記：AI的未來網絡世界〉

（CNBC/紐約時報/明報）