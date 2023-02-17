骨質疏鬆預防4招　唔飲奶可食高鈣豆類製品【附不同豆品鈣含量】 (10:00)

一般成年人每日需要1000毫克鈣，有助保持骨骼健康，預防骨質疏鬆。很多人都知道奶或豆類製品有助補鈣，不過註冊營養師Jim Lau表示，部分人對乳糖有不耐受情況，怕飲奶或奶類製品；部分人會以為豆類製品高鈣，其實並非全部豆類製品都有很多鈣質。不同豆類製品鈣含量各不同，大家可以參考附表。豆乾、硬豆腐的鈣含量相對較高。Jim Lau提供預防骨質疏鬆的4個方法。