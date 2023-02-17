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骨質疏鬆預防4招　唔飲奶可食高鈣豆類製品【附不同豆品鈣含量】 (10:00)

一般成年人每日需要1000毫克鈣，有助保持骨骼健康，預防骨質疏鬆。很多人都知道奶或豆類製品有助補鈣，不過註冊營養師Jim Lau表示，部分人對乳糖有不耐受情況，怕飲奶或奶類製品；部分人會以為豆類製品高鈣，其實並非全部豆類製品都有很多鈣質。不同豆類製品鈣含量各不同，大家可以參考附表。豆乾、硬豆腐的鈣含量相對較高。Jim Lau提供預防骨質疏鬆的4個方法。

骨質疏鬆預防方法：

1. 每日接觸15至25分鐘陽光──幫助身體製造更多維他命D3，提升骨質密度。

2. 每日最少兩份奶製品、高鈣豆類製品，或加鈣植物奶──高鈣的定義為每100克固體食物含有不少於240毫克鈣；每100毫升液體食物含不少於120毫克鈣。

3. 足夠負重運動──有助鍛煉肌力和刺激骨頭，增加骨質密度，並為肌肉提升質量。負重運動可使用彈力帶進行「弓箭步」或「二頭肌彎舉」，每次至少做3組，10至15次為1組。

4. 減少吸煙和飲用酒精──降低令骨質密度下降的風險。

六款豆類製品鈣含量（每100克）

豆乾

630mg

硬豆腐

350mg

木棉豆腐

144mg

百頁豆腐

116mg

豆漿

25mg

軟豆腐

13mg

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