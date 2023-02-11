刮痧Q&A｜刮痧愈多瘀黑愈有效？ 中醫：刮痧多用於輕痛症　幾分鐘已夠「起痧」可停 (12:00)

問：刮痧有何作用？

答：刮痧屬較輕的療法，作用很廣，多用於輕淺痛症，或臟腑、組織功能紊亂而引起的病症如疲倦、感冒、消化不良、腸胃不適、中暑等。

問：什麼人不適合刮痧？

答：皮膚破損、容易出血、心臟病及糖尿病患者，以及孕婦不宜刮痧。女士於月經期間情緒可能易波動，亦未必適宜刮痧。

問：在家自行刮痧是否可行？

答：自行刮痧一般為保健為主，不少人都會自行刮痧，宜先向註冊中醫查詢刮痧方法。每次刮痧後宜徹底清潔和消毒用具。

問：刮痧要用指定工具？

答：刮痧板是用於刮痧的主要工具，一般以牛角、玉石等物料製成；現時亦有人會用瓷器如湯匙等。

問：刮痧時間愈長愈好？

答：不是。刮痧時間宜諮詢註冊中醫，如自行刮痧，每個身體部位刮痧的時間宜控制在約3至5分鐘，見起痧便可以停止，建議每日刮2至3個部位已足夠。

問：每次刮痧應相隔多久？

答：每次刮痧宜相隔5至9日，或以皮膚上的痧減退為準。

問：刮痧瘀黑愈多愈有效？

答：刮痧後皮膚的顏色愈深瘀黑愈多，不代表愈有效，一般來說，刮痧後不適感覺消失已有效。中醫一般能從痧的數量和顏色反映不同病證。

問：刮痧什麼時間較好？

答：任何時間都可以刮痧，但要留意，當情緒過於緊張或暴躁時，不宜刮痧。

問：刮痧前後飲食有什麼注意？

答：不宜空肚或吃飯後立即刮痧，應在進餐後半至一小時再進行。刮痧後不宜進食生冷食物，包括飲凍水，宜飲用溫水；不宜吃煎炸、熱氣、刺激性食物如咖喱。

問：刮痧前後可立即洗澡？

答：刮痧後不宜馬上洗澡，宜隔2至3小時。刮痧會令毛孔張開，容易着涼，宜注意保暖，例如避免風扇或冷氣直接吹向刮拭部位。

文：何芍盈

刮痧 相關報道：

養生帖：醒脾養胃 刮痧恢復體力

一蚊防中暑 刮痧散熱 簡易應急

熱門HOTPICK：bit.ly/39v7Jnh