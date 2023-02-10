雲海‧圖輯｜攝影師分享：濕度逾90%及微風較大機會現雲海【附天文台短片講解雲海+逆溫層成因】 (09:01)

雲海｜30秒縮時片看大帽山「日落雲海」 攝影師：雲海巧遇「鹹蛋黃」難得一見

天文台近日亦在facebook發帖，分享短片解說「逆溫層」與雲海的關係，何謂「逆溫層」？如何判斷逆溫層出現時間？以下逐一解答。

⚫什麼是逆溫層？

一般而言，當離地面愈高，氣溫就會愈低，不過在實際大氣環境中，當高度增加時，氣溫有時會不跌反升，這種倒置的溫度結構就稱為「逆溫層」。

⚫逆溫層與雲海的關係

若逆溫層出現時，碰上較暖濕的海洋氣流，逆溫層會阻礙雲層向高空發展，有利層狀雲形成。倘逆溫層維持在山頂以下，當身處山頂附近時，就有可能見到雲海美景。

⚫逆溫層如何形成？

逆溫層有不同成因，例如在晴朗微風、沒雲遮蔽的晚上，地球表面熱量會散發到太空，同時令接近地面的氣溫迅速下降，微弱的風勢減少了下層較冷的空氣，與上層仍然較暖的空氣混合，導致「上暖下冷」的逆溫現象，這種「輻射逆溫層」通常在日出前出現，日出後升溫就會很快消失。

⚫如何判斷逆溫層出現時間？

天文台網站內的高空氣象觀測圖中，可看到某個高度的溫度與露點溫度的相差（「氣溫露點差」），當兩者相差接近0°C，就代表該處的空氣較潮濕，通常會產生雲或霧，這亦是一個用作估算雲底高度的指標。

以2月6日早上8時的高空氣象觀測圖為例，當天由地面到海拔約400米的氣溫隨高度逐漸下降，但由400米升至600米時，氣溫則調頭上升。當時在海拔約560米的氣溫，較海拔約450米的氣溫高出0.6°C，就會形成逆溫層，令當天的大老山及太平山都有機會出現雲海。

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