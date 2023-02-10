內地童對眼淚過敏「想哭也得忍」　皮膚科醫生稱罕見　全球案例少 (18:12)

林嘉雯形容，水源性蕁麻疹非常罕見，常見於女性，尤其是青春期女生。她稱，患者如果流淚，淚痕位置會出現皮疹；因案例較少，病因目前不明，未知能否根治。不過，有研究指出，可能是水分令水溶性的致敏源接觸皮膚，患者出汗或接觸任何水分，都可能出現蕁麻疹。治療方法通常是使用抗敏藥抗組織胺，成效好，副作用輕；較嚴重的患者可能會用上生物制劑，或紫外線治療；日常亦可以搽潤膚膏紓緩。

蕁麻疹患者日常注意：避吃致病發食物、不宜穿緊身衣物

林嘉雯補充，蕁麻疹患者日常要避開可能引發蕁麻疹的因素，例如避免某些致病發的食物，沖涼水溫不要太高，不宜穿太緊衣物等；大部分慢性蕁麻疹並沒有明確原因，一旦病發的時候，盡量避免抓傷患處，除了口服抗組織胺，可以考慮用冰敷減低痕癢感覺。若果面部如眼周、嘴唇水腫，或呼吸困難，應立即到急症室求醫。

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