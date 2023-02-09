認識ChatGPT、Bard、文心一言　人工智能聊天機械人掀熱潮 (18:10)

●ChatGPT

．人工智能聊天機械人ChatGPT由微軟有份投資的初創公司OpenAI開發，於去年11月推出試用版。

．ChatGPT主要透過自然語言處理（Natural Language Processing）模型分析大數據，當用戶以文字輸入提問或敘述時，ChatGPT會分析文本的意涵，再輸出結果給用戶（報道：ChatGPT可答問題 有撰寫論文小說能力）

．微軟與OpenAI技術合作不斷深化，將ChatGPT背後技術，整合到微軟Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器，試圖透過人工智能升級，挑戰Alphabet旗下Google過去20載在搜尋引擎市場龍頭地位。（報道：微軟推附AI搜尋引擎瀏覽器 整合ChatGPT技術 挑戰Google龍頭地位）

●Bard

．人工智能聊天機器人Bard由Google推出，目前仍處於測試階段。

．在Bard的宣傳影片中，Bard就有關美國太空總署（NASA）韋布太空望遠鏡的問題給予錯誤答案，令Google母企Alphabet股價受挫。（報道：Google AI答錯答案 股價跌7% 市值蒸發1000億美元）

●文心一言

．文心一言（英文名ERNIE Bot）由百度所製。

．料3月完成內部測試，然後供公眾使用。

．據百度介紹，「文心一言」具跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力。

●相關爭議

．ChatGPT引起可能被濫用的疑慮下，路透社早前報道，歐盟已就ChatGPT聊天機械人及人工智能技術相關風險，討論草擬新法以消除疑慮。（報道：歐盟研AI新法 規管聊天機械人程式）

．有人曾用ChatGPT成功通過美國一間法律學院的考試，引發對版權和剽竊的憂慮。OpenAI表示，已公開一個軟件工具，讓民眾能夠辨別一段文字是否由AI生成。（報道：ChatGPT惹剽竊憂慮 開發公司推辨AI文工具）