雲海｜30秒縮時片看大帽山「日落雲海」　攝影師：雲海巧遇「鹹蛋黃」難得一見 (08:45)

James稱在大帽山拍攝風景已逾十年，當日中午已到大帽山山頂拍攝，雲海於下午約2時起出現。雖然後來雲霧掩沒山頂「封天」，令他在山上「食雲」，但到下午約5時守得雲開，加上雲海與日落互相映襯，形成日落雲海。他亦於下午5時半用手機配備腳架，拍攝半小時的縮時影片。

雲海約下午2時起出現，雲霧一度掩沒山頂「封天」

下午5時半起用手機配備腳架，拍攝半小時「日落雲海」縮時影片

James分享自身經驗稱，雲海通常於每年1月初至3月底出現，要捕捉雲海，可留意濕度、溫度、雲頂高度及風速四大條件。若當天濕度高，溫度適中約10幾度，加上風速低，不會將雲層吹開，就有利雲海構成。市民亦可到天文台網頁「高空氣象觀測」查閱雲頂高度，只要雲頂較山頂高度低，就更大機會捕捉到雲海。

James補充，日出時分雲海較易形成，但日落雲海則較難遇見，提醒有意捕捉雲海的市民，可預先留意天文台預計有薄霧的日子，或留意天文台應用程式內的實時照片，觀察雲霧形成情況，到山上後亦應愛護山野。

採訪：陳展熙