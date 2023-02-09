渣馬｜渣馬日濕度料80至100%　醫生提醒跑手身體三警號要叫停 (09:57)

潮濕影響排汗 要補水

蕭粵中表示，今年跑馬拉松的天氣可說不是最完美，尤其濕度高，身體排汗有影響，可能引發一些與熱有關疾病，如輕微中暑或熱衰竭的機率增加，因此跑手要盡量補充水分。

注意身體狀況勿勉強跑

蕭粵中稱，跑步時若見攰或無力跑，便應加倍留意身體狀況，萬一見頭暈便不應再勉強跑，因身體到臨界點時，誘發的病情可以轉變得很快，甚至有生命危險。因此若自知本身對賽事準備不足，身體又出現狀況，應及早放棄，勿等到太辛苦始求助。

比賽倘現三徵狀應停止跑步

．心翳、心口痛

．氣喘，減慢速度仍無改善

．頭暈

新冠康復跑手留意氣喘否 或需找醫生評估

新冠康復者參賽，需否注意什麼？蕭粵中表示，暫未有科學數據顯示長新冠後遺症對人有什麼影響，他觀察到有部分人沒有特別狀況，也有部分人出現氣喘等問題，所以很難說康復後多久才適合比賽。不過，他提醒跑手在新冠康復後，最重要有練習，在跑短一些距離下，若已發現不適，例如氣喘、胸口不舒服，可以先找醫生做評估再決定是否參賽。