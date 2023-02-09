渣馬｜渣馬日濕度料80至100%　醫生提醒跑手身體三警號要叫停 (09:57)

第二十五屆渣打香港馬拉松（下稱渣馬）將於周日（12日）舉行，據天文台最新預測，當日氣溫約20至24度，濕度80至100%。天氣濕熱，本身是業餘馬拉松跑手的公立醫院急症科專科醫生蕭粵中接受明報電子平台組訪問，提醒跑手注意事項。
潮濕影響排汗 要補水
蕭粵中表示，今年跑馬拉松的天氣可說不是最完美，尤其濕度高，身體排汗有影響，可能引發一些與熱有關疾病，如輕微中暑或熱衰竭的機率增加，因此跑手要盡量補充水分。
注意身體狀況勿勉強跑
蕭粵中稱，跑步時若見攰或無力跑，便應加倍留意身體狀況，萬一見頭暈便不應再勉強跑，因身體到臨界點時，誘發的病情可以轉變得很快，甚至有生命危險。因此若自知本身對賽事準備不足，身體又出現狀況，應及早放棄，勿等到太辛苦始求助。
比賽倘現三徵狀應停止跑步
．心翳、心口痛
．氣喘，減慢速度仍無改善
．頭暈
新冠康復跑手留意氣喘否 或需找醫生評估
新冠康復者參賽，需否注意什麼？蕭粵中表示，暫未有科學數據顯示長新冠後遺症對人有什麼影響，他觀察到有部分人沒有特別狀況，也有部分人出現氣喘等問題，所以很難說康復後多久才適合比賽。不過，他提醒跑手在新冠康復後，最重要有練習，在跑短一些距離下，若已發現不適，例如氣喘、胸口不舒服，可以先找醫生做評估再決定是否參賽。