強震釀嚴重傷亡損失　各國派員供物資援助土耳其敘利亞 (20:30)

‧中國

中國派遣82名救援隊隊員及4隻搜救犬到災區救援，並向土耳其提供4000萬元人民幣（約港幣4626萬元）緊急援助，包括派出重型城市救援隊及醫療隊；中國紅十字會分別向土耳其和鄰近的敘利亞各提供20萬美元（約港幣157萬元）援助。

‧美國

美國部署災難援助應對小組，並派遣兩隊79人分別來自費爾法克斯及洛杉磯的消防搜救隊到當地救援。總統拜登已指示美國國際開發署（USAID）及政府合作夥伴評估應對方案。

‧歐盟

歐盟正緊急派遣來自保加利亞、克羅地亞、捷克共和國、法國、荷蘭、波蘭和羅馬尼亞的搜救隊前往土耳其提供幫助，並會透過衛星支援土耳其繪製地震及災後的地圖。

‧英國

英國派76名救援隊隊員及4隻搜救犬支援，當局亦與聯合國就支援敘利亞作溝通。

‧俄羅斯

300名駐守敘利亞的俄羅斯軍人，以及60台軍事裝備於當地及土耳其清除瓦礫和尋找受災民眾。

‧烏克蘭

總統澤連斯基稱，當局已準備向土耳其提供所需支援。外交部長庫列巴亦表示，將向土耳其派遣大批救援人員，會與土方密切聯絡。

（澎湃/路透社/紐約時報/The Moscow Times）