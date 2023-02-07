Selena Gomez紅斑狼瘡服藥化妝手震｜皮膚科醫生：紅斑狼瘡分三類　女性較高危　五招預防 (16:45)

美國歌影視三棲女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）早年因紅斑狼瘡而要換腎[相關報道]，日前她在社交媒體發布護膚化妝示範短片，網友覺得她雙手顫抖，莎蓮娜高美斯其後解釋手震因服食治療紅斑狼瘡藥物。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯表示，治療紅斑狼瘡有不同藥物，醫生除了建議患者做好防曬、戒煙及均衡飲食，亦會根據患者徵狀及情況而調整治療方法，每種藥物的副作用不同。林嘉雯講解三類紅斑狼瘡的徵狀、哪些人會是高危族、預防紅斑狼瘡方法，並提醒大眾倘若發現有相關徵狀，應盡早求醫。
●紅斑狼瘡有三類：紅斑狼瘡是自身免疫系統疾病，成因不明，可能與遺傳基因、女性荷爾蒙，以及環境因素（如病毒感染、紫外線、藥物、壓力、化學物質等）有關。紅斑狼瘡可以分為三類，包括系統性紅斑狼瘡、皮膚性紅斑狼瘡，以及藥物性狼瘡。
1. 系統性紅斑狼瘡──較常見而且可能有生命危險，早期徵狀一般有疲勞、發燒、體重減輕、關節炎和關節痛等，其後可能會出現皮膚黏膜病變（面頰鼻樑出現紅斑，即「蝴蝶斑」、手指和腳趾在低溫下會變紫藍色、口腔潰瘍、眼乾、脫髮等）、心血管和腎臟發炎、影響胃腸道、神經系統（如消化系統潰瘍出血）、認知功能障礙、精神病、癲癇發作或頭痛等，以及引致肺炎、胸膜炎肺泡、貧血等。
2. 皮膚性紅斑狼瘡──大多只影響皮膚，面部、頭皮或耳朵會現疤痕性紅斑，紫外線可令紅斑惡化。
3. 藥物性狼瘡──只屬少數，因服食某些藥物而引致，一般停用藥物病徵便會消失。
●紅斑狼瘡高危族：女性、家族有人患紅斑狼瘡
●紅斑狼瘡預防方法：維持健康生活、勿亂服成藥、減少壓力、保持心境開朗、做足防曬
文：何芍盈
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