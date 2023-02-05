蛋｜西班牙59人歎蛋餅食物中毒　港食安中心7招防食蛋染沙門氏菌 (17:02)

本港食物安全中心表示，生吃或進食未經煮熟的蛋，有可能感染沙門氏菌。蛋的內外均有可能被沙門氏菌污染，蛋殼如被糞便污染，細菌可能會透過蛋殼上的小孔或裂紋進入蛋內；沙門氏菌亦可在蛋殼尚未形成時，經家禽受感染的生殖組織入侵蛋內。受沙門氏菌污染的蛋，外觀可能與一般蛋無異。

預防沙門氏菌食物中毒 食安中心7項建議：

．向可靠的供應商採購清潔、沒有裂紋或蛋液漏出的蛋

．處理蛋類前後，均應徹底洗淨雙手

．如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉

．有殼蛋應貯存在陰涼乾爽的地方，最好存放在雪櫃內

．有殼蛋不用清洗，因為清洗後細菌容易透過蛋殼上的小孔從蛋殼外進入蛋內

．把蛋黃與蛋白分開時，最好使用清潔的分蛋器，不應使用蛋殼，因為蛋殼表面可能沾有沙門氏菌

．把蛋徹底煮熟至中心溫度達攝氏75度，或至蛋黃凝固，以消滅有害細菌

（BBC/香港食安中心）

沙門氏菌知多啲

食蛋 實用資訊：

有營蛋料理 生不如熟

食安中心拆解蛋黃深色彈牙原因

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom