通關｜周一全面通關　一文看港鐵、九巴、城巴口岸路線班次 (13:41)

●港鐵[詳情]

．由金鐘站出發，一程車直達羅湖或落馬洲站，全程分別需約44及50分鐘

．金鐘⇋羅湖班次

平日：3.2至8分鐘一班（上午9時半至晚上8時）／3至12分鐘一班（其他時段）

周六周日及公眾假期：4至8分鐘一班（上午9時半至晚上8時）／3至12分鐘一班（其他時段）

．金鐘⇋落馬洲班次

平日、周六周日及公眾假期：12分鐘一班（上午9時半至晚上8時）／10至21分鐘一班（其他時段）

●九巴[詳情]

．路線79K（上水總站⇋打鼓嶺香園圍口岸）提供全日服務接駁北區和口岸，亦可於粉嶺站轉車站，轉乘逾20條路線前往不同地區，第二程可節省4.2元至6.0元

．加強往返落馬洲支線邊境管制站的B1線（天水圍天慈⇋落馬洲站）的服務

．加強多條往返北區路線班次，包括：270A（上水⇋尖沙嘴東麼地道）、277E（上水天平⇋藍田站）、279X（粉嶺聯和墟⇋青衣站）

．2月11日起逢周六周日及公眾假期，新路線B9（屯門站⇋香園圍口岸）投入服務，會途經元朗形點

●城巴[詳情]

．2月6日起，開辦新路線B7，連接上水石湖墟和天平、粉嶺站及香園圍口岸，由香園圍口岸來往粉嶺站約16分鐘

．2月11日起，開辦新路線B8，連接大圍站、乙明、秦石、沙田第一城、濱景花園、廣福、大埔市中心及香園圍口岸

．往來深圳灣口岸及屯門市中心的B3X號線，以及往來欣澳站及港珠澳大橋香港口岸的B5號線，已加強服務

．機場快線A11、A21、A22及A29號線，提供連接港珠澳大橋香港口岸及市區的服務

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