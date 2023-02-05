元宵節｜元宵習俗吃湯圓「焦䭔」　出行賞燈「走百病」　中文系講師談元宵兩詩 (11:44)

元宵節起源

「元」為初，即正月、「宵」為夜晚，正月十五是農曆首次圓月之夜。元宵節起源說法不一，節日起源跟宗教關係密切，古人因尊敬或喜慶而點燈，後來演變成慶祝的節日，人們會祭祀、相聚、飲宴、饋贈、出遊等。

元宵節習俗

出行賞燈「走百病」

古時人們在元宵節會於門口及大街市集點燈，有些燈籠會繫上詩句、謎語，所以又名「燈節」。婦女會相約出行，用意是消除百病，又稱「走百病」。現今元宵活動亦有猜燈謎，一家大小飯後到公園或市集閒逛亦有「走百病」的含意。

吃湯圓、「焦䭔」

古今元宵節都有吃湯圓的習俗，湯圓又名「元宵」，有紅糖、山楂、元肉（即圓肉）、棗泥等不同餡料，現多以芝麻、花生等作餡。古時人們會送湯圓予親朋好友應節。南宋《東萊集》亦提到，元宵節會吃「焦䭔」，即是用油煎炸的糕點，類似現時的煎堆。

元宵賞詩

1. 南宋《晚步》

南宋《石湖詩集》的《晚步》提及古時元宵節夜遊的情況：「排門簾幕夜香飄，燈火人聲小市橋。滿縣月明春意好，旗亭吹笛近元宵。」

釋義：古時家家戶戶於元宵祭拜，市鎮內都是燈火和遊人。圓月照，春季天氣好，酒樓市集有人吹笛、生歌、演劇，共慶元宵。

2. 清代《食元宵子》

清代《笏庵詩》有一首詩名為《食元宵子》，當中數句與吃「元宵」有關：「擘開水晶團，中有冰蜜汁。平生喜粉餈，早晚方漫喫。焉知長安城，已作上元節。」

釋義：將「元宵」撕開，內裏有晶瑩甜餡，這裏的「元宵」已蒸熟，類似現時的茶粿。作者因愛吃糕點，早晚都會吃，吃着才發覺，原來長安城已在慶祝上元節（即元宵節）。

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