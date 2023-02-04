回鄉證｜回鄉證續期預約未來28天爆滿　8類人優先辦證不受預約滿額限制 (18:22)

續領回鄉證「綠色通道」【預約連結】

‧70歲以上人士、出生未滿3個月嬰兒（綠色通道服務亦需要上網預約及填表，本人若不會操作，可在親友協助下完成）。

‧因傷病導致行動不便人士，如不便預約，可於營業時間內直接到各證件服務中心辦理。

‧探病、奔喪、就醫、就學、緊急商務等事由申請者，在網上預約籌號已滿的情況下，各證件服務中心根據申請人提供文字說明或相關證明材料，給予加急辦理申請。

回鄉證自助受理換證是什麼？

中旅社已實施全面網上預約及填寫申請資料，各中心不會現場派發即日辦證籌號。已預約自助受理換證的申請人，到場後毋須取籌，自行使用自助受理終端機處理申請。完成後，從終端機領取繳費籌號，按叫號到人工櫃枱交驗回鄉證及香港永久居民身分證，提交紙質相片，覆核印出的申請表內容無誤後繳交辦證費用。

如有疑問，可致電香港中旅證件服務有限公司2998 7888查詢。

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