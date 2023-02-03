哥倫比亞法官諮詢ChatGPT作裁決　稱提升效率非取代法官 (12:48)

該名法官Juan Manuel Padilla表示，認為諮詢ChatGPT有助起草文本，提升效率，並非要取代法官，又稱有援引舊案例作裁決。他還認為：「通過向應用程序提出問題，我們不會停止成為法官和思考者。」

根據判辭，Juan Manuel Padilla曾諮詢ChatGPT「自閉症未成年人是否免於支付治療費用」，獲回答「這是正確的。根據哥倫比亞規定，診斷患自閉症的未成年人可免除治療費用」。該案裁決結果是由於父母未能承擔費用，自閉症兒童的保險應涵蓋所有醫療及相關交通開支。

哥倫比亞最高法院法官Octavio Tejeiro表示，人工智能在法律上引發道德恐慌，擔心機械人會取代法官，但他預測這類工具或會被接受並普及。他稱，司法系統應充分利用科技作為輔助工具，幫助法官作出判斷，但同時要遵循道德規範，不能讓工具變得比人更重要。

（衛報/法新社）