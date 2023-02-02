胡鑫宇案Q&A　胡鑫宇失蹤逾百日遺體尋回　當局4輪勘查無果認工作不足 (12:13)

●胡鑫宇失蹤多久？

失蹤106天。15歲胡鑫宇為江西省上饒市鉛山縣致遠中學高一學生，於去年10月14日起失蹤。黨委政府高度重視事件，組織有關部門開展調查搜尋工作。

●在哪裏發現胡鑫宇？

今年1月28日，胡鑫宇遺體被發現在學校後山一個荒廢儲糧倉庫，該處與致遠中學胡鑫宇宿舍直線距離226米，其時屍體已高度腐化。公安機關翌日經DNA檢驗，確定死者為胡鑫宇。相關報道：江西當局調查：胡鑫宇自縊亡 屍體發現地是第一現場

●當局做過什麼調查？

當局此前在學校周邊開展4輪交叉勘查，包括搜索鄰近的589畝山林、江河段約200公里、鐵路沿線約22公里，亦有到過最終發現遺體的糧倉搜查，另在全縣範圍開展3輪搜尋工作。不過，當局一直搜尋無果，最終在學校附近的糧倉發現遺體，惹起坊間猜疑。

●調查當局回應

鉛山縣縣委書記危岩承認，搜尋工作沒有完全做到「橫向到邊、縱向到底」。江西省公安廳黨委委員、副廳長、省公安廳指導組組長胡滿松亦稱當局工作不足，需用逾百天才發現胡鑫宇下落，將深刻吸取教訓，不斷改進工作。

●鞋帶承重疑問

屍體頸部縊繩為鞋帶，有記者問及鞋帶如何長時間承載軀體重量。江西省公安廳刑警總隊技術處副處長、市縣兩級公安機關指揮部技術支撐組副組長程堅表示，經偵查試驗同款鞋帶在緩慢拉伸狀態下最大承重85公斤，而隨屍體腐壞水分減少，體重變輕，延長鞋帶承重時間而沒斷裂。

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