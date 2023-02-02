法律Q&A．毒舌大狀｜真實法庭審訊嚴謹偶爾劇力萬鈞　法庭戲vs.真審訊　律師解4大疑問 (15:12)

疑問一：大律師是否氣勢如虹、咄咄迫人，甚至令證人「口窒窒」？

答：陳柏豪說，真實的法庭審訊有嚴謹程序，確實偶爾與電影一樣有劇力萬鈞的時候。他稱，不時在庭上看到岸然道貌的控方證人，被辯方大律師指出其證供與其他客觀證據的矛盾，甚至被指誇大證供及說謊。「有些大律師會提高聲調，以難以置信的語氣盤問證人」，令法官及陪審團也會覺得這證人肯定有所隱瞞，甚或謊話連篇，該些控方證人有時會招架不住，滿臉通紅，低頭語塞，好像他才是有罪的一樣。

他又稱，優秀的刑事大律師通常「一眼關七」，觀人入微，甚至擁有如相機般的記憶力（photographic memory），能準確記住不同證人在庭上的供辭，在海量的證人供辭中，敏銳地找到前後矛盾及邏輯謬誤。如大律師有「台型」，有出色的說故事技巧，更會令法官及陪審團聽出耳油。

疑問二：大律師會走向陪審團前，激昂陳辭、抨擊社會不公嗎？

答：不會。陳柏豪表示，控辯雙方向法官及陪審團進行結案陳辭時，只能夠總結庭上的證據及證人口供，評價該些證據及口供是否可靠可信，以及能否毫無合理疑點地證明所有控罪元素。

有刑事案大律師指出，大律師對社會不公事件的批評及看法與案無關，不宜在陳辭提出，這亦有可能擾亂陪審團對案情的理解，影響他們作出公平的裁決。另外，現實中大律師不會離開座位走向陪審團陳辭，法庭空間有限，「有時放案件box file也不夠位，要放在地上」。不過，有大律師站起身陳辭時，會故意面向陪審團。

疑問三：大律師會否互相「鬥嘴」、甚至「疊聲」？會否站起身大叫「objection（反對）」？

答：陳柏豪稱，在真實的法庭，「疊聲」是大忌，因為法庭有錄音系統，用以準確記錄庭上的證供及陳辭。「疊聲」會影響錄音，因此法官不會容許法庭出現疊聲。絕大部分大律師十分自律，待對方完成發言，自己才發言。即使真的出現「疊聲」情況，法官亦會立即阻止。

另有大律師表示，法庭上雙方當然可以「舌劍唇槍」，但亦要注意禮儀，例如大律師陳辭時會互相稱呼對方為「My Learned Friend」（字面譯作「博學的朋友」，但中文審訊時較少這樣稱呼），稱法官為「My Lord」（法官閣下）。

其中一方的證人被盤問時，代表證人一方大律師有權就盤問的內容或方式提出質疑。在真實法庭上，大律師不會「戲劇性」地大叫「objection」，但會站起來向法官提出質疑，然後另一方作出回應，最後由法官定奪，有時或需要陪審團避席。

陳柏豪稱，根據刑事審訊的作供程序，控方證人會先作供，主控官會向控方證人作出「主問」（examination in-chief），例如一宗謀殺案，證人很可能是目擊者，由他向法官及陪審團仔細說出目擊的事發經過。之後由辯方大律師「盤問」（cross examination）控方證人。在主問時，除非對方大律師同意（例如牽涉已經同意的案情），否則不可以問「引導性問題」（leading questions），例如不可以問「當晚你身處油麻地，同意嗎」，只可問「當晚你身處哪兒」。

疑問四：兩套電影的法庭場景，是真實的法庭嗎？

答：陳柏豪稱，《正義迴廊》在前粉嶺裁判法院取景，不過真實的謀殺案是在高等法院審理。《毒舌大狀》在前北九龍裁判法院拍攝。兩所前法院都甚有歷史感，較特別的是法庭內有窗戶，天氣晴朗時會有陽光照進來，用作拍攝或較悅目。

不過，現時審理刑事案件的各裁判法院、區域法院及高等法院，都是最近數十年落成的現代風格建築，而且均沒有窗戶。據悉，以前新界區的舊裁判法院附近有不少豬場，偶爾傳出惡臭經窗戶飄入正在審理案件的法院內，有裁判官曾因此感不適。