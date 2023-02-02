渣馬重要日子及時間　領跑手包要準備電郵及二維碼【附賽事路線圖連結】 (08:41)

渣打馬拉松將於2月12日舉行，參加者今早（2日）10時開始可預約領取跑手包，比賽當日也要留意自己所屬組別的起步時間，開跑前做足熱身。另外，本文附有十公里、半馬及馬拉松路線圖，方便參賽者留意水站及補給位置。
●領取跑手包
2月2日（星期四）上午10時起，所有參賽者必須經大會網上平台預約領取跑手包時段（每一小時為一時段）。留意，大會不會於比賽當日派發任何跑手包。
．2月9日（周四） 下午3時正至晚上9時正
．2月10日（周五） 下午3時正至晚上9時正
．2月11日（周六） 早上9時半至下午3時正
．位置：銅鑼灣維多利亞公園中央草坪
參賽者需要帶同以下文件，於預約時間到達領取場地，包括（1）網上預約領取跑手包之確認電郵、（2）附有特定二維碼（QR Code）的「跑手包領取書」及（3）香港身分證或護照（正本）。
●比賽當日不設行李寄存
大會表示，不會在比賽當日提供行李寄存服務。參賽者如需寄存行李，須於領取跑手包期間一同辦妥。
●渣馬起點及起步時間
馬拉松
挑戰組：上午6時正
1組：上午6時05分
2組：上午6時30分
起點：尖沙嘴彌敦道
半馬拉松
挑戰組：上午5時45分
1組：上午7時50分
2組：上午8時10分
3組：上午8時30分
起點：尖沙嘴彌敦道
十公里
挑戰組：上午5時45分
1組：上午6時正
2組：上午6時30分
3組：上午7時正
4組：上午7時30分
5組：上午8時正
●防疫安排
．如參賽者發現其新型冠狀病毒PCR檢測或快速抗原測試結果為陽性，不可參加賽事
．參賽者（除進入賽道外）必須佩戴口罩
●賽事路線圖
馬拉松：www.hkmarathon.com/zh-hant/course-map-marathon-zh
半馬拉松：www.hkmarathon.com/zh-hant/course-map-half-marathon-zh